Mafia y corrupción

Señor Director:

Hemos escuchado y leído a muchos analistas políticos indignados con la corrupción. Sin embargo, varios de ellos pertenecen al círculo social del que también son parte aquellos líderes políticos vinculados a estos delitos y los millonarios aportantes de estas campañas que claramente no se involucraban por amor al Perú. El viernes se conoció que Raymundo Trindade Serra, exejecutivo de Odebrecht, contó con varios personajes de la política y entre ellos estaba el autodenominado enemigo de los ‘caviares’ Aldo Mariátegui. No es un dato menor que esta no es la primera vez que se habla de una reunión secreta del periodista, ya que el año pasado se supo que había tenido un encuentro con César Hinostroza. Si bien hace falta más información para conocer si Mariátegui accedió a los pedidos del enviado de Odebrecht, resulta extraño que este periodista que aparenta estar asqueado de la corrupción no haya investigado a estos personajes ni haya expuesto que estos buscaron contactarse con él. En este interminable grupo de políticos, ejecutivos y colaboradores corruptos también ocupan un lugar especial aquellos que guardaron silencio mientras se vendía el futuro del país.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI: 73684413

No podemos soportar más

Señor Director:

Los visibles y preocupantes comportamientos de los congresistas fujiapristas, muchos de ellos carentes de: principios morales, ideales políticos, sin haber culminado estudios representando a movimientos políticos de efímera existencia, solventados con dinero de dudosa procedencia, sin bases ideológicas, han logrado intoxicar nuestra democracia. Los estamos soportando desde los gobiernos de AG, Fujimori, Humala, PPK., todos ellos nos han demostrado que jamás estuvieron interesados en resolver las necesidades del Perú, víctima de enfermedades, entre otros problemas. Ellos estaban más preocupados en ilegales ganancias. Pese a todas las gestiones de anticorrupción del caso Lava Jato, aún muestran sus tentáculos para neutralizar y lograr sobrevivir. Sin embargo, debemos agradecer a probos y dignos personajes, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, vehementes y talentosos en tratar de hurgar sus fuentes de información para establecer los ilícitos penales, sus responsabilidades y sanciones correspondientes. Solo nos queda apoyarlos públicamente. “Caiga quien Caiga”. Por lo mismo que quien no sirve a la sociedad, no merece vivir en esta sociedad.

Máximo Bernal Matos

dni: 41016718

Autismo y educación

Señor Director:

Este diario viene dándonos a conocer los problemas de las personas con autismo. En la nota del 22 de febrero, “Héctor: el autismo no le impidió crecer”, nos informa sobre el autismo, pero desearíamos conocer en blanco y negro de lo que es en realidad. Les escribí sobre mi oposición de que estas personas sean obligadas a matricularse en colegios nacionales y privados, no solo por falta de conocimiento y emoción social en nuestro sistema educativo. La presencia de un niño autista en un aula con profesores no especializados en este tipo de comportamientos agudizaría los problemas del niño y sería negativo para la formación del resto de sus compañeros. Les hablaba que el Estado realiza grandes inversiones, creando colegios para jóvenes destacados en sus estudios, no sería mucho pedir centros especializados, en espacios que no son usados en las grandes unidades escolares, con una oficina para dirección y reunión de profesores, los que por su ubicación serían ideales para sastifacer estas necesidades. Insisto, ocupemos el espacio límite que no perjudique a los colegios, a fin de dar solución para el mejor logro de personas con autismo o habilidades diferentes.

Arturo H. Fernández Perris

dni: 07575643