Ética revisará hoy los casos de Becerril y Ushñahua

La Comisión de Ética del Congreso revisará hoy las denuncias contra los congresistas Héctor Becerril y Glider Ushñahua. La sesión está programada para las 10 de la mañana.

Como se sabe, Becerril fue denunciado por el parlamentario Marco Arana por sus vínculos con ‘Los Temerarios del Crimen’ de Chiclayo, y Ushñahua por maltratar a su expareja y no cumplir con la mantención de su menor hijo.

En la sesión se someterá a votación iniciar la indagación preliminar contra ambos congresistas. En un plazo de diez días el equipo técnico de Ética deberá reunir elementos de convicción para abrir o no investigación formal. La presidenta de este grupo, Janet Sánchez, explicó que “no pueden saltarse los procedimientos, pero sí acelerarlos”. Pero eso dependerá de cuánto demore Becerril en presentar sus descargos.

En opinión del vicepresidente de Ética, Hernando Cevallos, “sí existen elementos para saltar esa etapa”. “Sin embargo, el congresista acusado puede aludir que no se respetó el debido proceso”, añadió y aseguró que votará a favor de procesar a Becerril y Ushñahua.

Los también integrantes de Ética, Eloy Narváez y Jonhy Lescano adelantaron que votarán en la misma línea de Cevallos.

Aunque la preocupación de Lescano radica en que hoy no haya quórum. El único congresista con licencia en Ética es el de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla. Mientras que el fujimorista Freddy Sarmiento dijo que no irá a la sesión. Sus colegas Úrsula Letona y Marco Miyashiro no respondieron. La única que confirmó su presencia fue Milagros Salazar.

CASO MULDER

El pendiente será el caso del congresista Mauricio Mulder. Lescano anunció ayer que lo denunciará ante Ética y le pedirá que se inhiba de participar al ser miembro de la comisión. Esto será sometido a votación y, en el mejor de los casos, visto la primera semana de marzo, según Sánchez.

Como se recuerda, Mulder recomendó trabajadores en el Fondo Editorial del Congreso que cobraron sus sueldos sin asistir a laborar. ❖

Presidenta de Ética votará en caso Becerril