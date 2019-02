Odebrecht pagó US$45 mllns por Interoceánica en dos gobiernos

Los sobornos que habría pagado Odebrecht por el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur se incrementan. El exsecretario general del consorcio Conirsa —grupo que ganó la megaobra el 2005—, Sergio Nogueira, señaló que la empresa brasileña desembolsó US$45 millones.

El testigo fue interrogado este martes por el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, y la información que detalló la pudo conocer La República mediante fuentes consultadas.

Los 45 millones de dólares que afirma Nogueira Panicali que Odebrecht pagó por el proyecto supera el monto que Jorge Barata declaró en febrero del 2017. Según dijo entonces, al expresidente Alejandro Toledo le tocó una coima de US$20 millones.

De acuerdo al testimonio de Barata, el pago ilegal se realizó por los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur a través de intermediarios, como Avi Dan On, jefe de seguridad de Palacio en la gestión del líder de la ‘chakana’, y Josef Maiman.

"El acuerdo con Toledo fue que solo pagaríamos si la empresa Odebrecht ganaba el proceso de selección, él se encargaría de que los plazos no se posterguen y modificaría cláusulas de las bases de la licitación, a cambio Toledo recibiría la suma de 35 millones de dólares", señaló el expresidente de Odebrecht en Perú. Dicho soborno se habría renegociado posteriormente.

De la información conocida hasta el momento, y sobre la base de lo declarado por Barata y Nogueira, US$20 millones fueron para Alejandro Toledo, US$1.5 para el exjefe de Ositran Juan Carlos Zevallos y el exárbitro Horacio Cánepa. ¿A dónde fue a parar el resto?

