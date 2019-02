Amor Disney

Brigitte Vasallo es una autora y activista feminista que lleva años reflexionando sobre ese campo minado llamado “lo relacional”. En su libro Pensamiento monógamo, terror poliamoroso prefiere hablar de “amores Disney” en lugar de “amor romántico” para desmontar ese cuento de hadas en el que llega un príncipe a la vida de la chica, se la lleva al palacio y a tu mejor amiga no le vuelves a ver ni un pelo.

¿Dónde está la Cenicienta?, se pregunta Vasallo. ¿Qué hizo después del beso la Blanca Nieves? ¿En qué está la Bella durmiente? ¿Cómo le va a la Bella con la Bestia? ¿Por qué hace tiempo no sabemos de ellas ni de varias amigas? No nos preocuparíamos si no fuera porque cada semana aparece una mujer asesinada por su pareja o expareja.

No sabemos nada de ellas porque hay un sistema, el monógamo, que nos cuenta ese cuento, que nos dice que la pareja es ese lugar único, exclusivo y definitivo, escribe Vasallo. Por eso el amor que empieza Disney puede terminar como película de terror: del aislamiento a la mentira, de la falta de cuidados al maltrato.

Otro cuento de amor verdadero que no fue tal. Pensaba en todo esto ayer que salió el teaser de Frozen 2. Había mucha gente en redes sociales clamando por un novio para una de las pocas protagonistas Disney que no tiene un huevón a su lado que la salve del sueño eterno. Y sí otro tipo de afectos y necesidades. No, no le deseemos a Elsa ni la taquicardia del enamoramiento, ni un príncipe azul. Mejor pidamos para ella más hermanas y buenas compañeras.