“La presencia de Donayre le hace daño al Congreso”

El congresista Víctor Andrés García Belaunde considera que debe dejar de blindarse a Edwin Donayre y levantarle de una vez su inmunidad. Además, afirmó que Julio Guzmán deberá aclarar si recibió o no dinero de Odebrecht.

¿Por qué no es tan sencillo levantarle la inmunidad a Edwin Donayre y dejar que el Poder Judicial haga su trabajo?

Es la pregunta que también me hago. Es una mal entendida inmunidad y un pésimo blindaje. Creo que en el caso de Donayre el tema es sumamente claro. La inmunidad no es para eso, es para proteger al parlamentario que haga investigaciones en el uso de su cargo como gestión de fiscalización. Como al fiscalizar te enfrentas a mafias, a poderes políticos, evidentemente tienen que protegerte, para eso existe la inmunidad, no para blindar casos que nada tienen que ver con la función parlamentaria, como, por ejemplo, que robes gasolina de tu institución. El Congreso tiene que evaluar si este proceso judicial es producto de una persecución política o no. Si no hay ningún tipo de atisbo de que pueda ser una persecución política, no deberían protegerlo.

La Comisión de Constitución tiene que emitir una opinión consultiva sobre el este caso, pero lo viene pateando.

No se tiene por qué esperar ningún informe, no es vinculante, además no se tiene por qué trasladar la decisión a la Comisión de Constitución. Si ellos dicen sí o no, ¿qué hace la Comisión de Levantamiento de Inmunidad? ¿Va a hacerle caso o no? Si le hace caso queda mal, si no le hace caso también queda mal. Si en ambos casos queda mal, ¿por qué no va a la Comisión de Justicia o a Fiscalización?

¿Usted habló con Donayre al respecto?

Él me buscó y trató de explicarme. Le dije que no tiene nada que explicarme, sino al Poder Judicial. Lo aprecio mucho, pero le está haciendo daño al Congreso y al Ejército también. Al Congreso porque la gente no va a distinguir quién votó a su favor o en contra, para el público el Parlamento lo ha blindado y eso me parece que es fatal.

Quizá la reorganización de comisiones ayude a que ciertos casos no demoren tanto en resolverse como ocurre con el del fiscal Pedro Chávarry...

Lo que pasa es que no es bueno reorganizar comisiones a medio año. No es bueno, porque se rompe la armonía, la estabilidad, la agenda de trabajo de cada comisión, que se fija y que se aprueba cuando empieza y se instala. Antes no se rompían las comisiones porque había pocos cambios, hoy hay cuatro bancadas nuevas. Esperaría hasta julio, pero en todo caso se puede cambiar en marzo, lo que puede también cambiar los resultados.

Está de acuerdo con todas las reformas que anunció Daniel Salaverry?

Yo las prometí cuando competí contra él, así que me alegra mucho que haya recogido nuestro plan de trabajo.

¿Se animaría nuevamente a tentar una Mesa Directiva? ¿Aceptaría si lo proponen?

Lógicamente. Tiene que ser una propuesta de varias bancadas, no de una sola. Estoy en el Parlamento desde hace mucho y evidentemente para mí sería un honor, pero no depende de mí.

Julio Guzmán dice que un militante de Acción Popular presentó una tacha para impedir que su partido se pueda inscribir ante el JNE.

Hay 12 mil militantes de Acción Popular. A ese señor (que interpuso la tacha) nadie lo conoce. Es un derecho ciudadano tachar a determinado candidato o regidor. Que lo haga si quiere, el partido no tiene nada que ver con el asunto. Me preocupa que nos echen la culpa de algo así, es un ataque infantil. Lo que le diría al señor Guzmán es que aclare si recibió plata de Odebrecht o no, porque es un trascendido que ha recibido 400 mil dólares. ❧