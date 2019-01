Fuerza Popular y el Apra siguen blindando a Gonzalo Chávarry

Pese a que niegan un blindaje y menos que actúan en conjunto, ayer los fujimoristas Karina Beteta, Milagros Salazar, Luis Galarreta, Mario Mantilla, Federico Pariona y el aprista Javier Velásquez Quesquén votaron a favor de mandar al archivo una grave denuncia contra el ex fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry, así como contra los fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas, Víctor Rodríguez Monteza y los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberlí Rodríguez Tineo y Ángel Romero Díaz.

La denuncia había sido realizada por el procurador anticorrupción Amado Enco, y según ella los involucrados integrarían una presunta organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", por lo que sería urgente abrir una investigación.

Se sostiene además, según la acusación, que el fiscal supremo Tomás Gálvez habría incurrido en la comisión del delito de tráfico de influencias y en el delito de patrocinio ilegal, previstos en el artículo 400 y 385 del Código Penal, respectivamente.

Ante estos hechos, el informe de calificación declaraba procedentes estas graves denuncias. Sin embargo, el fujiaprismo mandó al archivo este caso.

¿No hay blindaje?

El fujimorista Federico Pariona se enredó en sus palabras y no pudo dar un argumento sólido para votar a favor del archivo de esta denuncia. "No todos los casos son iguales. Hay casos que hemos estado a favor de investigar... Cuando no se cumplen con los requisitos y los argumentos no son los que se consideran para que se proceda... No porque haya una denuncia vamos a decir que todo se investigue", intentó explicar.

En tanto, el fujimorista presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, dijo que el concepto de blindaje se está tomando muy a la ligera. “Quedó improcedente (esta denuncia). (En la sesión pasada) no se llevó a cabo la decisión porque había más abstenciones que votos a favor que no llegaban a la mitad. El día de hoy fueron más los votos en contra que a favor y se va al archivo... No es blindaje, el concepto de blindaje lo están tomando muy a la ligera en todo”, declaró a la prensa.

Los cuestionan

El congresista de Nuevo Perú Oracio Pacori rechazó este blindaje del aprofujimorismo y dijo estar preocupado por lo que dijo es un duro golpe contra la lucha anticorrupción.

"Están delineando la investigación que va a realizar la Fiscalía y se va a juzgar por delitos leves. Nosotros tenemos la preocupación porque la sesión pasada se obtuvieron y hoy han votado en contra. Esto es un blindaje", indicó.

Pacori también hizo hincapié en que se archivó otra denuncia contra el fiscal supremo Tomás Gálvez. En ese sentido, exhortó a la opinión pública a estar atento con los vínculos de este magistrado con cierto sector del Congreso que mandó al archivo esta grave denuncia.

Gino Costa, parlamentario de la Bancada Liberal, consideró que ahora que se busca una recomposición de las comisiones se podrá revertir esta decisión.

Gloria Montenegro, de Alianza Para el Progreso, lamentó que el blindaje a Chávarry continúe.

Por otro lado, el fujimorista César Segura informó que el grupo que preside seguirá sesionando en febrero aun cuando no se amplíe la legislatura y así, según dijo, trabajar las denuncias contra fiscales supremos que tiene pendientes desde hace meses,

Como se recuerda, Segura se negó a poner en prioridad las denuncias contra Gonzalo Chávarry, pues afirmaba que solo la Junta de Portavoces podría exhortarlo a que cambie el orden de la agenda. Sin embargo, pese a que jamás la Junta de Portavoces hizo el pedido oficial, el fujimorista sorprendió al colocar las denuncias de Chávarry en la agenda de su grupo de trabajo. ❧

Subcomisión seguirá sesionando