Los congresistas que aún no firman informe aprobado sobre acusaciones a Chávarry

Retraso. De las seis denuncias contra Pedro Chávarry, cuatro fueron declaradas procedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; sin embargo, a la fecha aún hay congresistas de dicho grupo de trabajo parlamentario que no firman el informe de calificación.

En total son cuatro los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no han firmado el informe aprobado contra Pedro Chávarry, de los cuales tres pertenecen a Fuerza Popular: Milagros Salazar, Milagros Takayama y Karina y Beteta; además de Javier Velásquez Quesquén del Apra.

Si el informe de calificación contra Pedro Chávarry no tiene las firmas de todos los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, no podrá ser derivado a la Comisión Permanente y ello impide que no se pueda designar al congresista encargado de elaborar el expediente final de las cuatro denuncias acumuladas.

Precisamente, esta tarde la Subcomisión de Acusaciones Constituciones volvió a postergar una sesión por falta de quórum. Los únicos que asistieron fueron Oracio Pacori, de Nuevo Perú, Juan Sheput y Gilbert Violeta, de Peruanos Por el Kambio; además de César Segura, quien preside dicha comisión.

Actualización: Milagros Salazar y Milagros Takayama ya firmaron el informe de calificación, queda pendiente las firmas de Karina Beteta y Javier Velásquez Quesquén.