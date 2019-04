Ronald Gamarra: "No es posible un nuevo pedido de indulto para Fujimori".

No procede un nuevo pedido de indulto. El exprocurador Ronald Gamarra comentó que la situación de Alberto Fujimori pudo resolverse de otra manera, y así evitar que su salud pueda verse afectada con la orden de regresar al penal de la Diroes. Además, negó la posibilidad que pueda existir un nuevo pedido para ser indultado.

"Creo que este tema debió resolverse de otra manera, mejor, y más rápido. Por el propio bien del interno Fujimori", dijo Ronald Gamarra en conversación con Canal N, al ser consultado sobre la determinación del INPE para trasladar a Alberto Fujimori al penal de Barbadillo.

En ese sentido, el exprocurador se pronunció acerca de la opinión del presidente Martín Vizcarra sobre la situación del exmandatario. Es ahí donde confirmó que, por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no procedería un nuevo pedido de indulto.

"Esta no es una decisión del Poder Ejecutivo. Es una decisión del Poder Judicial. Estrictamente, lo que correspondería al Poder Ejecutivo, es [pronunciarse] si es que le llega una nueva solicitud de indulto. [Sin embargo] no es posible. Ya la CIDH ha señalado que no es posible el indulto, que se pueden buscar otras fórmulas intermedias del derecho del interno enfermo y el derecho a las víctimas de la reparación", dijo.

Como se sabe, esta tarde, el INPE determinó que el penal de Barbadillo será el centro de reclusión donde Alberto Fujimori podrá ser internado, ya que cuenta con todos los requerimientos expresados en el informe del Instituto de Defensa Legal.

“Le informo que (Fujimori) podrá ser el establecimiento penitenciario Barbadillo, al interior del inmueble de la Direción de Operaciones Especiales de la Policía Nacional”, indica el documento.