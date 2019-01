La bancada más unida de la histeria: FP

No voy a dejar a Keiko y la voy a seguir hasta el infierno. Carlos Tubino.

La historia de los parlamentos en el Perú dará cuenta de que somos la bancada más sólida y que aun en los momentos más difíciles da muestras de cohesión, unidad y representación. Rosa Bartra.

Se encuentra más unida que nunca. Carlos Tubino sobre bancada de FP.

Debemos hacer una reingeniería en el partido y la bancada. Luz Salgado.

No voy a caer a ese nivel para contestarle. Daniel Salaverry sobre el pedido de Bartra sobre las rodilleras.

Usted es presidente de todos los congresistas, incluyendo los de FP que lo pusieron ahí donde usted está ahora. Cecilia Chacón a Salaverry.

Me quieren censurar, te dicen dictador, traidor, que uso rodilleras. Por dignidad, no puedo quedarme con quienes piensan eso de mí. Daniel Salaverry.

La señora Fujimori demostró que no tiene ninguna habilidad para conducir su partido. Mauricio Mulder.

Estoy segura de que toda la generación de Martha Chávez va a estar en él siguiente congreso. Rosa Bartra.

El agravio del congresista De Belaunde de que todos nosotros tenemos un pacto de impunidad para avalar al fiscal de la nación. Luz Salgado.

A FP le dicen insultos, que tenemos un pacto de impunidad con Chávarry. Totalmente falso. Carlos Tubino.

Nos persiguen y tienen la concha de proteger a Humala. Fujimorista Mario Mantilla en el pleno del congreso.

Siento vergüenza ajena por el bochornoso espectáculo del Congreso. Daniel Salaverry.

La calle aplaude cualquier cosa que se diga contra FP. Carlos Tubino.

Ella no tiene influencia en el partido. Tiene una opinión que es considerada y que la apreciamos. Milagros Salazar sobre Keiko Fujimori.

¿Esas marchas son pagadas por Odebrecht o Soros? Luz Salgado sobre las marchas contra Chávarry.

Esas marchas contra mí fueron pagadas. Pedro Chávarry.

Pedro Chávarry sigue siendo tóxico para la fiscalía. Pablo Sánchez.

¿Obstrucción? ¿Impunidad? ¿Por parte de quién? Rosa Bartra.

Entré a las oficinas lacradas por el fiscal Domingo Pérez porque considero que la orden de allanamiento es ilegal. A todos los estimados amigos que se preocupan de alimentación y piensan visitarles, les recuerdo que los chocolates me encantan. ¡Godavia, porque eso sólo come Nadine! Rosa Venegas, ex asesora de Beteta y Chávarry.

Sabíamos que siendo una bancada muy numerosa nos iban a mermar poco a poco. Analistas y politólogos deberían hacer un estudio. Luz Salgado.