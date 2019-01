García se enorgullece por la remodelación del Estadio Nacional, pese a grave error

El líder del partido aprista Alan García se tomó selfie desde los exteriores del Estadio Nacional luego que su audiencia en el Ministerio Público haya sido reprogramada. El expresidente resaltó que la remodelación del recinto deportivo acabó durante su última gestión, pero no señaló los errores que se cometieron.

"Como la audiencia se suspendió, aprovecho para ver el Estadio Nacional. Hermosa obra terminada en Julio 2011. También quisieron denunciarla porque "El ladrón cree a todos de su misma condición", pero patinaron", escribió Alan García en su cuenta de Twitter.

Como la audiencia se suspendió, aprovecho para ver el Estadio Nacional. Hermosa obra terminada en Julio 2011. También quisieron denunciarla porque "El ladrón cree a todos de su misma condición", pero patinaron. pic.twitter.com/0eUvwZVRzw — Alan García (@AlanGarciaPeru) 7 de enero de 2019

Actualmente la pista atlética del Estadio Nacional tiene 6 carriles, 2 menos que los exigidos para la realización de unos Juegos Panamericanos que este año se realizará en Lima. "No se preocupe, todos recordaremos su obra cuando empiecen los Panamericanos y no se pueda usar el Estadio ni siquiera para una carrera de atletismo porque no cumple con la normativa internacional", escribió un usuario.

Otro usuario recordó el sobrecosto que tuvo la reconstrucción del Estadio Nacional. "Sobrevaluación. Obras se fijaron en 140,6 millones de soles y se incrementaron a 217,9 millones en solo dos años. Funcionarios se ampararon en un decreto de urgencia del ex presidente Alan García para encargar trabajos a las empresas DHMont y Cosapi", se lee.