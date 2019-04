Daniel Salaverry a Fuerza Popular: "Yo no me siento un traidor" [VIDEO]

Sin perder la compostura, y a pesar de haber recibido duros calificativos, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, respondió a la bancada de Fuerza Popular y sostuvo que no se siente aludido con el adjetivo de "traidor".

"La congresista Nelly Cuadros me acaba de gritar traidor. Yo no le he pedido que retire la palabra porque no me siento afectado. Les pido entonces que guarden la compostura", dijo Daniel Salaverry.

Estos incidentes, protagonizados por el fujimorismo, ocurrieron después que Alberto de Belaunde afirmara que tienen un "pacto con la impunidad" y le pidieran retirar la palabra. Sin embargo, esto no ocurrió y los parlamentarios de Fuerza Popular increparon al presidente del Congreso.

"Gritando no van a solucionar nada. Continúe congresista Violeta para que no siga este triste espectáculo. [...] Quien dirige el debate soy yo. El Congreso tiene los mecanismos para que se proceda en la Comisión de Ética una denuncia si se han sentido agraviados", argumentó Daniel Salaverry.

Cabe destacar que esta discusión se dio luego que parlamentarios de distintas bancadas reclamaran por priorizar las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Algo que Fuerza Popular se negó, luego que no se aceptara su pedido para convocar a Consejo Directivo.

Ante estos incidentes, los congresistas de Fuerza Popular decidieron abandonar el Pleno del Congreso. "Aquí nadie tiene corona", sostuvo Daniel Salaverry en medio de los gritos, insultos y críticas de los legisladores fujimoristas.