Movilizaciones se intensificarán hasta que Pedro Chávarry se vaya

Los primeros días de la próxima semana las organizaciones sociales que integran la Asamblea Ciudadana tendrán una reunión de evaluación para ver las siguientes acciones que ejecutarán ante el atrincheramiento de Pedro Chávarry en el Ministerio Público.

“¿Qué hay detrás para que no dé un paso al costado? Se está jugando muchos intereses, hay cosas oscuras. Por eso nosotros vamos a intensificar la organización y los próximos días estaremos convocando a algún tipo de actividad”, manifestó Sandra de la Cruz, del Foro Juvenil de Izquierda, parte de la Asamblea Ciudadana.

También recordó el mecanismo que tiene el Congreso de la República para destituir al fiscal de la Nación, pero que hasta ahora no se da. Dijo que las organizaciones sociales están esperando que la Comisión de Constitución agende las denuncias que tiene Pedro Chávarry y que la bancada fujimorista no lo siga blindando.

Por ello, De la Cruz enfatizó la importancia de las movilizaciones ciudadanas. Señaló que sin ellas no hubiera sido posible revertir el indulto de Alberto Fujimori, que Pedro Pablo Kuczynski deje la presidencia, que Keiko Fujimori sea investigada y que se restituya a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

“Si no hubiéramos salido a las calles el 31 de diciembre, las cosas no cambiaban con estos fiscales. Si no es en las calles, esto no cambia”, anotó.

Acto desesperado

En cuanto a la declaración que Chávarry habría dado a sus colaboradores en el sentido de que ni 10 mil marchas lo van a sacar de la Fiscalía de la Nación, la delegada del Foro Juvenil de Izquierda respondió que la ciudadanía lo considera como una provocación y también como la expresión de una persona agobiada.

Y agregó que esa misma conducta lo llevó a destituir a los fiscales Pérez y Vela al tomar conocimiento de la información que ambos representantes del Ministerio Público habían logrado mediante un acuerdo en Brasil.

“Ha sido una acción desesperada, sin pies ni cabeza. Si sigue en esa lógica cometiendo más torpezas como no renunciar, vamos a tener que continuar en las calles hasta que este señor se vaya. No hay otra. La lucha contra la corrupción en estos momentos pasa por sacar a Chávarry”, insistió.

De la Cruz sostuvo que las siguientes movilizaciones serán contundentes ya que se están uniendo más organizaciones, especialmente las federaciones universitarias que se acercaron a la Asamblea Ciudadana un día antes de la marcha del jueves último para coordinar.

También se han plegado grupos feministas y partidos políticos, menos el Apra y Fuerza Popular.

El dato

La Asamblea Ciudadana es una plataforma integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Frente Callao Dignidad, Confederación General de Trabajadores del Perú, federaciones universitarias, foros Juveniles, partidos políticos y otros colectivos.

Llamado de atención

El presidente de Acción Popular y gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, consideró que Pedro Chávarry comete un error al menoscabar las marchas que no son pequeñas sino multitudinarias y que reflejan el sentir nacional.

“Su actitud es obstruccionista y de amparo a la impunidad, por lo tanto, le invocamos que cambie de actitud y no se enfrente a la población, que está muy susceptible y herida en su amor propio”, precisó.