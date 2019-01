Exfiscal de Lava Jato en Brasil: "Es muy grave" retiro de Vela y Pérez

Los cambios de Pedro Chávarry en el Equipo Especial Lava Jato, ha sido rechazado desde Brasil por el fiscal federal de ese país, Vladimir Aras, quien estuvo encargado de la coordinación y entrega de la información e investigaciones relacionadas a Odebrecht a otros países.

En su cuenta de Twitter, el exsecretario de la Cooperación Internacional de la Procuraduría General brasileña indicó que “es muy grave”, debido a que perjudica los avances de las investigaciones sobre Lava Jato en la Fiscalía peruana.

“Probablemente tal medida afectará el progreso de las investigaciones peruanas sobre Lava Jato y la cooperación internacional anticorrupción con el Ministerio Público Federal de Brasil”, declaró el magistrado.

A través de otra publicación, comparó la decisión de Pedro Chávarry con un hipotético caso en su país. “Es como si el jefe del MPF remueva a Deltan Dallagnol de su cargo de coordinador de Lava Jato”, aspecto que sería un retroceso en las indagaciones en ese país.

O que o PGR peruano @FiscaliaPeru fez em Lima no último dia de 2018 é gravíssimo. É como se o chefe do Ministério Público Federal .br removesse @deltanmd da função de coordenador da #LaVaJato. Até o presidente do Peru @MartinVizcarraC reagiu no Twitter à decisão do PGR Chávarry. https://t.co/0jjtQ1pYVv