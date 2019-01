Solo era un mensaje espiritual

Alberto Fujimori no es de fierro. Alejandro Aguinaga.

La prisión es realmente dura. Keiko Fujimori.

A Keiko y Alan no los odio, solo los desprecio. Daniel Urresti.

Cuando me hablan de esto, me sale una rebeldía. No soy hijo de Brasil. Y si estos tipos nos destrozaron el país con su coima, siguen dando pautas desde allá para destrozar lo de acá. Juan Luis Cipriani sobre el testimonio de Barata respecto a sobornos de Odebrecht.

Estamos a la espera de las declaraciones de Barata y mucha gente está desestabilizándose. Cardenal Pedro Barreto sobre lo mismo.

De Lima participarán mis amigos y auténticos correligionarios. Raúl Diez Canseco no es ni lo uno ni lo otro. Mesías Guevara sobre su juramentación como gobernador en Cajamarca.

Llevo a Acción Popular en la sangre. Raúl Diez Canseco.

En algunos momentos hemos sido excesivamente confrontacionales. Vocero de FP Carlos Tubino.

Voy a ser más protestante que antes en FP. Alejandra Aramayo.

Lo que vivimos con Salaverry es algo que no nos imaginamos. Pensamos que la relación iba a ser fluida. Carlos Tubino.

Salaverry ha venido golpeando a la institución innecesariamente. Cualquier otro presidente, de cualquier otra bancada, nos trataría mejor. Alejandra Aramayo.

¿Qué pecado hemos cometido por haber elegido a un enemigo para que pueda dirigir un poder tan importante como es el congreso? Karina Beteta sobre Salaverry.

Se está rompiendo el poder omnímodo de un partido que pudo realmente, y eso me duele, hacer bien al Perú por tener mayoría en el congreso y no ha respondido a las expectativas que la población depositó. Cardenal Pedro Barreto sobre FP.

¿Cuántos fiscales Concha tenemos? Gloria Montenegro.

Lo que se está viviendo en el Perú es barbarie judicial so pretexto del rigor contra la corrupción. Juan Carlos Tafur.

Cinco notables no pueden sustituir a 130 congresistas elegidos por el pueblo. Cuando Vizcarra le presente la propuesta, que el parlamento la mande al tacho de basura… Te quiero ver, Salaverry. Carlos Mesía, un ex presidente del TC que tiene muchas coincidencias con el Apra.

Muy caviarona. Juan Sheput sobre la comisión de reforma política.

Los sentimientos que origina, regresan. Carlos Tubino al fiscal Pérez.

Era un mensaje espiritual. Carlos Tubino luego de las críticas por su comentario anterior.