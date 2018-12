Violeta: Bancada de PpK debe decidir si seguirá con plan de gobierno

El congresista de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, aseguró que su bancada debe decidir si aún continuará con el plan de Gobierno que se ofreció al Perú en las pasadas elecciones presidenciales.

"Creo que hay una definición existencial que se tiene que decidir. Si es que el Gobierno sigue interesado en tener una bancada oficialista y si nosotros seguimos interesados en coordinar y defender los intereses del Gobierno. Por ello, para nosotros hay una pregunta de fondo: ¿seguimos comprometidos con el plan de Gobierno que ofrecimos al pueblo en el 2016 en campaña?", dijo a Correo.

Sin embargo, destacó que la discusión sobre la continuidad del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha terminado debido a que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, apostó por la permanencia del primer ministro.

"No [vamos a insistir]. Ese es un tema que me parece está superado. El presidente Vizcarra ya anunció que el señor César Villanueva se queda en el cargo, y es una decisión de él y no de la bancada", enfatizó.

Gilbert Violeta recalcó que pese a que las diferencia que existe entre la bancada de Peruanos por el Kambio y el Ejecutivo, ellos continuarán trabajando por los intereses de todos los ciudadanos.

"Como bancada, lo seguimos haciendo, pero también es cierto que nosotros no necesitamos la opinión del Ejecutivo para defender nuestras propuestas. Nosotros haremos nuestro trabajo, y si coincidimos con el Ejecutivo, bienvenido, y si no coincidimos, bien por ellos", precisó.