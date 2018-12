Abel Concha: “No aceptaría liderar el equipo Especial Lava Jato"

Descarta. El fiscal superior Abel Concha, quien ha sido mencionado en uno de los audios del CNM y que está siendo acusado por presuntamente haberse ofrecido a ayudar al alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, respondió sobre la posibilidad de liderar el equipo Lava Jato.

"Al señor fiscal de la Nación yo lo conozco, porque es el fiscal de la Nación, no es mi amigo, no soy cercano a él, pero sí sé que es una persona que tiene sus problemas y que tiene que resolverlos", dijo Abel Concha en comunicación con el programa "Todo empieza aquí" de RPP.

Abel Concha dejó claro que no tiene intención alguna de liderar el equipo Especial Lava Jato en reemplazo de Rafael Vela. "Esto es una maldad que ya me viene pasando desde hace mucho tiempo. No sé quién se encarga de pasar bola que yo voy a estar en el equipo lava jato. Mi intención no es tener ningún cargo, mi intención es sacar mi título de doctorado, yo estoy pensando escribir algunos libros. Estoy pensando en hacer una reforma dentro de la fiscalía", señaló.

Durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori, el fiscal superior Rafael Vela dijo que su equipo venía siendo hostilizado en el mismo Ministerio Público. Meses atrás el fiscal José Domingo Pérez también había manifestado que la continuidad de Pedro Chávarry merecía una reflexión.