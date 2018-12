Roque Benavides: “Si no tuviéramos escándalos de corrupción, creceríamos al 6%”

Se llama así mismo institucionalista y considera a la corrupción como uno de los males endémicos del Perú. El presidente de la Confiep, Roque Benavides, dijo que está comprobado que la corrupción reduce como un 2% el crecimiento de las economías y el Perú, si no tuvieran los escándalos de corrupción, crecería al 6% y si fuéramos mucho más proactivos al 7 u 8%.

“Los males endémicos en el Perú son la corrupción, la informalidad, el centralismo y recientemente el populismo”, resaltó Benavides en el programa "Todo empieza aquí" de RPP. Agregó que la Confiep está luchando en contra de todos los actos de corrupción y con la era digital, se tiene la oportunidad de transparentar todas las licitaciones públicas.

Sobre el Referéndum 2018

Benavides comentó que con los resultados del Referéndum 2018 el presidente Martín Vizcarra se ha empoderado y lo que corresponde ahora es que el Poder Ejecutivo debe dialogar con el Congreso para retomar la senda de crecimiento.

Considera, a opinión personal, que el presidente Vizcarra pudo haber sido mucho más conciliador en su discurso posterior al Referéndum, porque ambos poderes deben trabajar juntos.

“Entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios pero los adversarios dialogan, conversan y llegan a consensos”, manifestó.

Congreso y Fuerza Popular

Por otro lado, reveló no creer en la reelección de congresistas. “Este congreso tiene 8% de congresistas reelectos y ¿por eso hemos hecho una modificación de la constitución? No me parece”, señaló. Sin embargo, aceptó que los parlamentarios no han hecho un buen trabajo y que tienen una nota jalada, en especial la bancada mayoritaria, Fuerza Popular.

“Lo que han debido de hacer es, una vez terminada las elecciones, pasar la página y lamentablemente nunca han pasado la página. (…) La señora Keiko Fujimori estaba resentida Kuczynski y pareciera que eso nunca pasó”.

Participación de Chávarry

Sobre la ausencia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la primera reunión entre poderes del Estado, considera que el presidente Vizcarra debió de invitarlo. “Yo no sé si el señor Fiscal de la Nación ha cometido un delito. Él ha sido elegido en la forma como se elige al Fiscal de la Nación, mientras que no haya otro presidente en la Fiscalía el señor Chávarry tiene que continuar”, comentó.

Roque Benavides negó una próxima participación política y convocó a los poderes del Estado y gobernadores a ser más conciliadores, tener más diálogo y ser más constructivos.