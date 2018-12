Verdadero líder de “Los Temerarios” se escondería en el Congreso

La investigación contra “Los Temerarios del Crimen” podría tener un nuevo giro tras conocerse las declaraciones de “El Moralista”, colaborador eficaz de este proceso, quien ha vinculado a cinco congresistas con hechos de corrupción.

De acuerdo a fuentes judiciales, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (Fecor) de Lambayeque estaría indagando si por encima del suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo, habría estado un representante del Congreso dirigiendo la presunta organización criminal.

Antecedentes

El pasado viernes, el fiscal Juan Carrasco indicó en audiencia de prisión preventiva que “El Moralista” confesó que los congresistas Javier Velásquez, Héctor Becerril, Clemente Flores, César Vásquez y Carlos Bruce, habrían presionado a Cornejo para recibir beneficios por apoyar obras de infraestructura de la comuna chiclayana.

En el caso de Velásquez, “El Moralista” refirió que este habría pedido al exalcalde cinco obras para ser direccionadas a favor de empresas allegadas al parlamentario. Las obras en mención estaban valorizadas entre un millón y diez millones de soles.

Una situación similar habría sucedido con el parlamentario Becerril, quien luego de gestionar la viabilidad del presupuesto para dos obras públicas, habría autorizado a sus hermanos Wilfredo y Antonio Becerril para que soliciten a Cornejo el 5% del valor de cada proyecto, quien además también estaba obligado a direccionarlos a favor de la empresa CRD International.

Estas declaraciones, más la carta que dirigió Cornejo a la Fiscalía de la Nación, en donde confesó que el congresista Flores le prometió obras para la reconstrucción a cambio de que apoyara la candidatura de Michael Llontop en las elecciones de octubre pasado, habrían generado en la Fiscalía la sospecha que desde el Congreso se habría dirigido a “Los Temerarios”.

Dirigió ilícitos

No obstante, los informantes han señalado que la investigación no ha descartado que Cornejo haya sido el director de un grupo de hechos delictivos a nivel de gerencias, pues como se recuerda, a él se le imputa haber autorizado la emisión de licencias para empresas de transporte o establecimientos a cambio de dinero. Como lo contó el colaborador eficaz n.° 04-2018, quien aseguró que Cornejo amenazó al exfuncionario de Chiclayo y coimputado, Edgar Vásquez, para emitir una licencia de funcionamiento a favor de una discoteca ubicada en la avenida Bolognesi. Ante la negativa de Vásquez, Cornejo lo habría hecho cambiar de opinión con una violenta pregunta “¿Va a apoyar o no la gestión”.

Para la Fecor “esto demuestra la superioridad que ejercía David Cornejo con el resto de la organización criminal (funcionarios) para disponer favorecimientos a empresas que, previamente, han entregado coimas al alcalde”.

Prisión preventiva

Para hoy se ha programado la última sesión de la audiencia de prisión preventiva que solicitó la Fecor por un plazo de 36 meses contra 10 presuntos integrantes de “Los Temerarios del Crimen”, entre ellos David Cornejo Chinguel.

Ayer, en la tercera sesión, se debatió el requerimiento fiscal contra los exfuncionarios de la municipalidad de Chiclayo, Jhon Vega Sánchez, Mario López Correa; y el extrabajador Martín Guevara Rosado. Hoy se debatirá el referido pedido contra la extrabajadora Waldramina Aguilar Cueva, a quien se le imputa haber sido el nexo entre las empresas de transportes que eran sobornadas para otorgar coimas a favor de David Cornejo y su hermano, Noé Cornejo.