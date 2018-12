“Solo hay un testigo y con su sola declaración, el fiscal nos investiga”

Defensa. El abogado penalista niega la imputación fiscal de ser el brazo legal de la organización criminal infiltrada en Fuerza Popular. Dice que no todos en el staff de abogados señalados por la fiscalía trabajan en su estudio.

¿Cómo recibió la decisión de la fiscalía de iniciarle investigación preparatoria por obstrucción a la justicia?

Con mucha indignación. Sin ningún elemento probatorio, ni un indicio razonable se me inicia una investigación con falsedades, con hechos contrarios no solo a la realidad, sino a lo que aparece en el expediente.

De acuerdo con la fiscalía usted se vincula con Keiko Fujimori a través de Vicente Silva Checa. ¿Qué relación tiene con Silva Checa?

Al señor Silva lo conozco desde hace 20 años. Yo fui su abogado alrededor del año 2001. Desde entonces, es mi amigo. Él es un importante asesor de empresas. De manera que yo siempre le he consultado diversos temas de gestión y en determinado acordamos un honorario de mil dólares mensuales.

¿En qué año?

Aproximadamente, el año 2011. En unas ocasiones, por lo que estaba en juego en los temas en consulta, se le pagaba una bonificación adicional.

¿Sigue siendo su asesor?

Se mantiene y no tiene nada que ver con los hechos que el fiscal le atribuye con Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Los problemas que yo le consulto nada tienen que ver con los de Fuerza Popular o la señora Fujimori.

¿Desde cuando son abogados de Fuerza Popular y Keiko Fujimori?

Desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2017.

La fiscalía dice haber descubierto un staff de abogados al servicio de la organización criminal y señala que todos trabajan en su estudio.

En mi estudio trabajaba Luis Lazo y sigue trabajando el señor Edward García. Luis Mejía y Danae Calderón nunca han trabajado en el Estudio. Cuando se sostiene que estos abogados, incluyendo la doctora Giuliana Loza, trabajan en mi estudio, es totalmente falso.

¿La doctora Loza trabajó en su estudio?

Hace 12 años que no trabaja en mi estudio. Sí llevamos, en equipo, algunos casos, pero ella ya no pertenece al estudio.

¿Cuál es la relación del estudio con la abogada Lorena Gamero?

Ella no ha trabajado en planta, pero desde hace muchos años tenemos una relación profesional con su estudio. A ella hemos recurrido para que acompañara a tres testigos, que en ese momento decían que habían hecho los aportes.

Respecto al viaje a Tarapoto, ¿para qué fueron sus abogados a esa ciudad?

La fiscalía programó una serie de diligencia en Tarapoto, Moyobamba y Nueva Cajamarca. Mis abogados solicitan participar. La fiscalía acepta que estén presentes. El doctor García viaja y está presente en una diligencia, conforme aparece en el acta fiscal. Luis Lazo permaneció para las demás testimoniales.

¿La fiscalía también dice que en el Estudio se amenazó e indujo a los testigos a confirmar los falsos aportes a Fuerza Popular?

Se trata de un solo testigo que no fue enviado por Fuerza Popular, sino por Jorge Yoshiyama Sasaki, que le pide a Edward García que le recomiende un abogado que pueda acompañar al señor Erick Mato. Le recomendó al doctor Fernando Carrera. En ningún momento se le instruyó, se le amenazó.

El fiscal habla de varios testigos presionados en su estudio...

A partir de la declaración de un solo testigo, se dice que en el estudio había un staff de abogados que presionaban a los testigos. Eso es totalmente falso.

Es habitual que previo a una diligencia, el abogado se reúna con el declarante para coordinar la diligencia. ¿Ustedes tuvieron este tipo de reuniones con los testigos?

No. En el caso de la doctora Gamero ella se ha encontrado con los testigos, minutos antes de la declaración. Su labor se limitó a ver que no hubieran preguntas complejas, capciosas, que no se coactara su libertad

Pensé que podía haberse realizado estas reuniones y que el testigo interpretó eso como una amenaza.

Entre el doctor Edward García y algunos testigos sí hubieron reuniones, pero para informarles cuáles eran sus derechos. En ningún caso, a un testigo se le amenazó para declare falsamente. Actuamos bajo la convicción de que todos los testigos habían realizado el aporte. El único caso es Erick Mato, que no vino por el partido, sino traído por Jorge Yoshiyama Sasaki.

¿La fiscalía debió corroborar esa declaración, antes de iniciar la investigación?

Conforme a Ley, la declaración de los testigos colaboradores debe ser corroborada. Pero hay jueces y fiscales que se apartan de esto.

¿Cómo van a enfrentar esta investigación?

Con las armas jurídicas. Analizaremos las alternativas para que esto termine lo más pronto posible. Nosotros hemos actuado dentro del marco que la ley establece y observando los códigos de ética.

¿Alguna otra vez, en su larga trayectoria, se ha visto envuelto en una investigación?

Es la primera vez. Lo sabremos enfrentar con las herramientas que nos da la Ley, la Constitución. Personalmente no conozco a ningún testigo. Hemos defendido sin traspasar la Ley

Se comenta que esta investigación tiene que ver con la apelación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. ¿Usted piensa lo mismo?

Me parece que puede haber una relación. Es una cosa tan apresurada, que parece que la afirmación que hace la doctora Giuliana Loza tiene razón.

¿Esta investigación afecta el derecho de defensa?

Totalmente. Son medidas totalmente arbitrarias que no solamente lesionan nuestro derecho, sino el derecho de defensa.

Antes de esta disposición, la fiscalía allanó el estudio. ¿Qué encontraron?

Ellos han revisado absolutamente todo, más de 20 horas y conforme consignan en las actas no encontraron nada de lo que buscaban. Los recibos que han encontrado y se han llevado no tienen relación ni con la investigación, ni con los investigados.❧