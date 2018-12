Abogada de Keiko responde fiscal Vela: "Yo no veo Netflix" [VIDEO]

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, respondió al fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, quien comparó la serie ‘El Mecanismo’ de Netflix con el caso de la lideresa de Fuerza Popular.

“Felizmente no veo Netflix, me dedico a revisar el expediente (...) a eso me dedico yo”, dijo Loza, durante su turno en la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

Rafael Vela sustentó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en segunda instancia y en un momento alegó a la conocida producción inspirada en el caso de corrupción de Brasil.

“El título de esta película para el Ministerio Público es 'El Mecanismo 2’, conocida serie de Netflix, en donde se discuten una serie de episodios históricos que ocurrieron en Brasil”, expresó Vela.

Como se recuerda Keiko Fujimori y sus allegados son investigados por la Fiscalía de Lavado de Activos por el presunto delito de lavado de activos por recibir aportes ilegales de campaña de la empresa brasileña Odebrecht.

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó la prisión preventiva por 36 meses contra los cuatro implicados en este caso, que cumplen la medida en diversos establecimientos penales.