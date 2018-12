Hildebrandt: “Nos ha salido un presidente que parece estar a la altura del desafío”

Respaldo. El último mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, sobre el balance y las próximas gestiones a realizar tras el referéndum 2018, ha sido resaltado por el director del semanario Hildebrendt en sus trece, César Hildebrandt.

"Vizcarra empieza de nuevo, pero los problemas son los mismos. El primero es un Congreso endemoniadamente hostil, que seguirá siéndolo a pesar de cualquier invocación. Lo que queda es aprovechar la lenta dispersión del fujimorismo y comprometer al señor Salaverry en la empresa de ejecutar las reformas impulsadas por la votación popular", aseveró César Hildebrandt.

Sobre el papel de Martín Vizcarra hasta lo que va de su gestión, Hildebrandt señaló: "De Moquegua nos vino este intruso llamado Martín Vizcarra. Nadie daba medio por él cuando, al comienzo, pareció repetir el papel de felpudo del aprofujimorismo que tan bien había cumplido mister Kuczynski. Pero de ese provinciano que siempre parece estar vestido para inaugurar un puente rural, nos ha salido, por ahora, un presidente que parece estar a la altura del desafío", agregó.

En ese sentido, César Hildebrandt pidió al mandatario no declinar en su labor de luchar contra la corrupción. "Su trabajo, señor Vizcarra, consiste en hacer todo lo posible para que los peruanos recuperemos la autoestima. No digo que vaya a lograrlo plenamente. Lo que se le pide es que no se canse".