Vizcarra: “Algunos congresistas privilegiaron sus intereses por encima del Perú”

El presidente de la República, Martín Vizcarra hizo un resumen de los resultados del referéndum 2018 y la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país. Durante su discurso, el mandatario informó las gestiones que tomarán luego que se aprobaran 3 de las 4 reformas constitucionales puestas en consulta.

De acuerdo a la información publicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la reforma constitucional que prohíbe la reelección de congresistas, al 99.37% de actas procesadas, ha sido aprobada con un 85.86%, mientras que un 14.14% de votantes marcaron que no. En tal sentido Martín Vizcarra dijo:

“Los resultados han sido claros y contundentes con las próximas elecciones del 2021 viene un proceso cambio de la política. Algunos congresistas han privilegiado sus intereses personales por encima del Perú […] La permanencia no garantiza un buen trabajo parlamentario”, dijo el mandatario durante su mensaje a la Nación de fin de año.

Aprobada esta reforma constitucional, los actuales congresistas no podrán volver a postular en el 2021. En el presente periodo hay parlamentarios como Javier Velásquez Quesquén, Javier del Castillo, Yonhy Lescano, que superan los 20 años como congresistas.

Días atrás, la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra aseguró que esta medida no los afectará: "Probablemente la reelección le preocupe a quienes no tienen organización, yo creo que en Fuerza Popular tenemos las suficientes canteras de jóvenes y de veteranos que van a asumir perfectamente el reto de un periodo legislativo en el cual quienes estamos ahora no volvamos. Hay muy buena gente que va a ingresar a la política", aseguró.