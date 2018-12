Indira Huilca sobre el Referéndum 2018 : “El pueblo ha sancionado al fujiaprismo”

Pese a que en el Referéndum 2018 se decidió que los congresistas no puedan postular para las elecciones de 2021, la legisladora de Nuevo Perú, Indira Huilca, saludó la decisión de los votantes por sancionar a los representantes parlamentarios del aprismo y fujimorismo.

A través de su cuenta de Twitter, Indira Huilca, manifestó ello y sugirió que además se debe cambiar la constitución para combatir a los políticos del Apra y Fuerza Popular en sus luchas por “capturar el poder”:

“El pueblo ha sancionado al fujiaprismo, que intentó boicotear el Referéndum 2018, y llevó al máximo descrédito al Congreso y la política. Las reglas que les permitieron capturar el poder siguen intactas, por eso necesitamos una reforma política real y una #NuevaConstitución.” señaló Indira Huilca.

El pueblo ha sancionado al #fujiaprismo, que intentó boicotear el referéndum, y llevó al máximo descrédito al Congreso y la política. Las reglas que les permitieron capturar el poder siguen intactas, por eso necesitamos una reforma política real y una #NuevaConstitución. — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 9 de diciembre de 2018

Por otro lado, se pronunció sobe los posibles triunfos en segunda de vuelta de los candidatos de Elmer Cáceres Llica y Servando García Correa para las regiones de Arequipa y Piura respectivamente. Ambos son acusados de violación.

“No ha sido un tema relevante (el abuso a la mujer) para las principales autoridades del país los últimos años, más allá de lo declarativo. Renovar la política pasa por exigir firmemente que más políticos asuman esta lucha.” escribió la parlamentaria en respuesta a un tweet de Zaraí Toledo Orozco.

⬇️ No ha sido un tema relevante para las principales autoridades del país los últimos años, más allá de lo declarativo. Renovar la política pasa por exigir firmemente que más políticos asuman esta lucha. https://t.co/D9yopv1v0p — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 10 de diciembre de 2018

Sobre esa denuncia, Elmer Cáceres de Arequipa habló y negó que sea cierta: “Eso es mentira. El día lunes (hoy) ya los voy a estar denunciando penalmente. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, por mi familia. Quiero verle en la cárcel a esa persona que me ha denunciado y a la otra supuesta persona de Francia, que no la conozco, nunca la he conocido, vamos a denunciar penalmente por difamación”.

Por su parte, Servando García Correa también habló hace unos días sobre su caso. El virtual presidente regional de Piura acusó una campaña en su contra: “He sido víctima de una campaña sucia, maquiávelica, al mismo estilo montesinista. Resulta lamentable que se esté llegando a estos niveles de contracampaña” dijo.