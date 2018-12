Luz Salgado justifica acoso a Paloma Noceda: "Hay que sabernos defender"

El acoso sexual a las mujeres no tiene justificación. Sin embargo, esto es algo ajeno al pensamiento de la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado Rubianes, quien respaldó la denuncia que hizo la legisladora Paloma Noceda, pero afirmó que debió comentarlo en su momento.

"A mi me duele lo que acaba de confesar la congresista Paloma, porque yo hubiera querido que en la mesa de mujeres, donde nos reunimos siempre, se hubiera hecho esa denuncia. Yo no sé [que se hubiese hecho con el congresista]. Se le hubiera acusado en su momento. ¿cómo el primer día le va a hacer eso?. Imposible", dijo en principio Luz Salgado durante la sesión del Pleno.

La congresista de Fuerza Popular prosiguió con su discurso de apoyo. No obstante llegó el momento en donde intentó justificar el accionar de este legislador -hasta ahora desconocido- acusado de realizar tocamientos indebidos a Paloma Noceda.

"Nosotros debemos saber que cuando estamos en política tenemos que aprender a conocer a nuestros compañeros, y aquel que se quiere sobrepasar ¡un momentito, tú conmigo no te sobrepasas!. Pero hay que sabernos defender también. Siempre voy a defender a las mujeres, pero lo que no voy a hacer tampoco es ni siquiera darle el legítimo derecho. Tengo tres hijos varones y no quisiera que porque estén en un bus, y [en caso] los acusen y no tengan derecho a la defensa", señaló.

Como se sabe, durante la sesión del Pleno del Congreso donde se suspendió por 120 días a Moisés Mamani, la congresista Paloma Noceda denunció actos de acoso sexual en su contra por parte de colegas parlamentarios de la misma bancada de Fuerza Popular.

Asimismo, también informó que este tipo de acoso se repite con las asesoras del Congreso, por parte de los mismos congresistas de diferentes bancadas. En ese sentido, Daniel Salaverry ofreció ayuda a la legisladora para que denuncie el hecho y se proceda con la investigación.