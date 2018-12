Alan García se contradice y vuelve a acusar al gobierno de 'chuponeo'

Alan García reapareció en la 'Casa del Pueblo' pero con un discurso lleno de contradicciones. El exmandatario, pese a que ayer sostuvo que el "asilo diplomático" es un "capítulo cerrado", hoy acusó nuevamente al gobierno de 'chuponearlo' en su estadía en la residencia del embajador de Uruguay.

"Detrás de un auto de prensa, estaban escuchando las conversaciones. Con eso se comprueba la persecución. El ministro puede decir lo que quiera. Han quedado al desnudo, señores del gobierno. Comiencen a respetar el estado de derecho", dijo el expresidente García Pérez.

En otro momento, aseguró que "el ministerio que menos ha gastado ha sido el del interior, y quizá por eso se dedica a hacer escuchas (telefónicas)". Esto luego que el titular del Interior, Carlos Morán Soto, declarara ante el Congreso que el vehículo de inteligencia pertenecía a una medida de seguridad solicitada por los mismos apristas.

Cabe destacar que ayer Alan García había señalado que el tema de persecución era un capítulo cerrado. Incluso sostuvo que confía en las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien dijo que en el Perú hay un estado de derecho.

Inmolado junto a sus fieles Mauricio Mulder, Omar Quezada y Luis Alva Castro, Alan García inició un conocido discurso en donde, tal cual mitin de campaña, saludo a sus compañeros apristas que estuvieron acompañándolo durante su solicitud de asilo diplomático al gobierno de Uruguay, el cual fue rechazado.

"Les desespera que el presidente del Apra no haya sido descubierto en ningún negociado. Yo no tengo más riquezas que este pueblo y esta hermandad, y no aspiro a otra cosa que a la gloria del aprismo", sostuvo el expresidente.

Su incondicional Mauricio Mulder, tomó la palabra al inicio de este pronunciamiento y señaló: "Hoy estamos enfrentados a los mismos enemigos. La persecución va a ser nuestro segundo apellido. No nos asustan con su persecución".