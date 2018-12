Obstetras en marcha exigen a gobierno respeto a profesión

Norte. Desde hace 15 días, las profesionales de obstetricia vienen acatando una huelga general indefinida demandando a las autoridades del gobierno el respeto a su profesión y se atienda su pliego de reclamos laborales.

Ayer, en Piura realizaron una marcha de protesta por las calles de Castilla y Piura con el propósito de llamar la atención al Ministerio de Salud (Minsa), para que cumpla con las actas de acuerdos suscritas con la Federación Nacional de Obstetras el 15 de agosto y 4 de diciembre del 2017.

En el recorrido, las manifestantes tomaron por unos 20 minutos el puente Sánchez Cerro, ocasionando un gran congestionamiento vehicular.

Las profesionales se sentaron a lo largo de uno de los carriles del viaducto para exigir una inmediata solución a su petitorio. “La huelga no se va a terminar hasta que no tengamos solucionados nuestros reclamos”, sentenció la exdecana del Colegio de Obstetras de Piura, Ericka Flores, quien pide la anulación de la Resolución Ministerial n.° 997-2018, donde no se precisan las competencias profesionales de las obstetras.

Agregó que de no haber una salida a sus demandas, tomarán medidas más radicales como la entrega de los servicios que cuentan con piquetes de emergencia.

En Trujillo, un grupo de obstetras se desangró en la Plaza de Armas como una medida radical para exigir que se derogue la norma que les quita funciones en la atención a la madre y al recién nacido.

La subsecretaria del sindicato, Patricia Espinoza, advirtió que próximamente iniciarían una huelga de hambre.