Alan García vuelve a atacar a Martín Vizcarra por presunto 'chuponeo' [VIDEO]

El expresidente Alan García arremetió contra el gobierno de Martín Vizcarra y acusó al Ministerio del Interior de encubrir una organización criminal de prácticas montesinistas. Además, insistió de que han enviado a interceptar sus llamadas.

“Me impresiona que se intente ocultar así la existencia de una organización criminal, dedicada a prácticas montesinistas”, dijo Alan García, tras salir de la casa de su madre en Miraflores.

“Estos aparentemente son equipo comprados por al fin del gobierno de Humala (..:) en la maleta negra, esto es información interna de la Policías. sabemos que iba el skylock que es el que toma los registros de las llamadas que han venido grabando durante todo este tiempo”, expresó el líder aprista.

Asimismo, volvió a negar que su secretario personal, Ricardo Pinedo, haya solicitado seguridad al ministro del Interior. "Eso de que esto fue para protegerme, no me proteja así señor ministro, por favor, no se burle del Perú”, sostuvo Alan García.

El exmandatario Alan García hizo una grave acusación contra el gobierno de Vizcarra y se mostró en contra del referéndum, que se realizará este 9 de diciembre a nivel nacional.

“Cuando corrió el falso rumor que iba a ir a la embajada de Costa Rica, enviaron esa camioneta a interceptar la llamadas del embajador y estuvo frente a la embajada de Uruguay, interceptando llamadas absolutamente de manera ilegal e inconstitucional y con rupturas de las normas internacionales”, indicó.

“Señor Vizcarra, si usted dice que hay Estado de Derecho y que no hay persecución, limpie el Estado de todo eso. A qué referéndum vamos, si no tenemos en verdad certeza de que va haber un Estado de Derecho y subsisten estas instituciones negras, que no solo persiguen a un político, perseguirán a los medios de comunicación cuando no estén de acuerdo con el gobierno”, agregó Alan García.