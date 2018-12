Gobierno Regional de Arequipa amplió contrato con supervisora de Majes Siguas II

Arequipa. El gobierno regional firmó una ampliación de plazo del contrato con la empresa Supervisor Especializado Majes II SAC, que tiene a cargo la supervisión del proyecto Majes Siguas II.

Ayer la gobernadora Yamila Osorio señaló que tuvieron que actualizar el documento en vista de la paralización que el proyecto sufrió este año por el cambio tecnológico.

Aunque Osorio no detalló el tiempo exacto de la ampliación, sería un año. Tampoco precisó el incremento de presupuesto que significará esta prórroga para el proyecto.

Cuando Proinversión adjudicó la buena pro del proceso de licitación al supervisor, integrado por las empresas Nippon Koei Co. Ltd. y Nippon Koei Latin America-Caribbean Co. Ltd., lo hizo por un plazo de 42 meses y por un monto de 21 millones de dólares.

De otro lado, la gobernadora indicó que el lunes ya entregarían todos los informes en relación al cambio tecnológico al Ministerio de Economía y la Contraloría, para que se pronuncien sobre el texto de la Adenda 13.

Son dos informes, uno técnico y otro legal, que ya están en manos de Autodema. Osorio no adelantó cuál es la contrapropuesta al planteamiento del consorcio constructor de incrementar en 110 millones de dólares el proyecto. Mencionó que dejan en claro que como gobierno regional no pueden asumir ningún incremento de costo. También presentan otras propuestas de financiamiento.

Tras la entrega de ambos informes, el Ministerio de Economía y Finanzas debería pronunciarse en 10 días y, antes de que concluya la gestión, la Contraloría podría emitir un pronunciamiento.

En agosto pasado, el presidente Martín Vizcarra dijo en Arequipa que el Gobierno nacional podría financiar incrementos si hay justificación.