Mauricio Mulder: “Alan García no ha abandonado el país, ni se ha escondido”

Apoyo. La bancada del Apra dio una conferencia de prensa para reiterar su respaldo a Alan García, quien se retiró de le embajada de Uruguay, luego que el presidente de ese país Tabaré Vázquez, rechazó el pedido de asilo.

Sobre esta decisión, Mauricio Mulder dijo que "Consideramos que el derecho de asilo es fundamental. Cualquier peruano que pueda sentir que está en peligro su integridad, tiene el derecho a solicitar una protección de carácter político, pero eso también supone que se respeta las decisiones del país al que se solicita"

Para Mauricio Mulder, Alan García ha actuado correctamente, pese a que contaba con impedimento de salida del país por 18 meses. "Alan García no es objeto de ninguna imputación. Su situación jurídica no ha cambiado […] Él no ha abandonado el territorio nacional ni se ha escondido, él ha hecho todo de manera abierta con conocimiento de la ciudadanía. Se mantiene a la expectativa de las situaciones que van a venir más adelante".

Pese a decir que respetan la decisión de Uruguay, Mauricio Mulder no duda en que haya una intención de perjudicar al Apra. “De acuerdo a nuestra apreciación, sí existe un mecanismo y una maquinaria que busca desesperadamente hostigar al partido aprista: abrir procesos por todas partes”, agregó Mulder, quien también criticó la última investigación que inició la fiscalía al líder aprista por el terminal del Callao, incluso señaló que el Ejecutivo estaría detrás.