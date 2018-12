César Villanueva no descarta a Francesco Petrozzi como ministro de Cultura

La salida de Fuerza Popular le ha abierto una puerta al congresista Francesco Petrozzi. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no lo descartó como opción para que asuma el Ministerio de Cultura, tras la renuncia de Patricia Balbuena.

"Nosotros mantenemos siempre con el presidente Vizcarra una calma para ese tipo de cosas", dijo en Canal N. Asimismo, al ser consultado sobre Franceso Petrozzi, Villanueva señaló: "¿Por qué no? podría ser una opción. Pero no es un tema que lo hemos pensado, no hemos pensado nombres", agregó.

"Vamos a evaluar nombres con calca, mientras tanto está la viceministra asumiendo las competencias. Vamos a tomar la decisión en el momento que corresponde, probablemente la próxima semana", destacó el también congresista de APP.

En otro momento, César Villanueva explicó el motivo por el cual aceptaron la renuncia de Patricia Balbuena al Ministerio de Cultura y expresó que le había otorgado la confianza. "Resaltamos la transparencia de Patricia Balbuena", sostuvo.

Como se recuerda, Patricia Balbuena presentó su renuncia al cargo de ministra de Cultura, esto solo un día después que un grupo de congresistas realizara un pedido de interpelación contra ella tras revelarse que una empresa vinculada a su viceministro Luis Villacorta Ostolaza obtuvo una buena pro, que finalmente fue anulada y terminó con la separación del funcionario.

Pese a que se comprometió a resolver este caso dentro de su sector, la ex ministra de cultura decidió renunciar al cargo y no someterse a la interpelación en el Congreso de la República, donde hace algunos días llego para responder ante la respectiva comisión.