La tercera pregunta

Hoy vamos a tratar la pregunta número 3 del referéndum que nos plantea si aprobamos o no el texto que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Un asunto que ha sido treméndamente popular cuando lo anunció el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio.

Como saben, ha habido una presión muy grande sobre el presidente pidiéndole que cierre el Congreso. Él no va a dar un golpe de Estado, el camino constitucional para el cierre del Congreso es muy difícil, pero decidió incorporar esta pregunta en el referéndum que no tiene precedentes, justamente para bajar la tensión popular sobre la inconveniencia del Congreso que hoy tenemos.

Muy bien. ¿No tiene antecedentes? No. Ni en la tradición peruana ni en ningún lugar de América Latina o las democracias en el mundo se prohíbe la reelección de congresistas salvo, nos hemos informado por Fernando Tuesta, el caso de Costa Rica. Pero en los demás países, en efecto, hay reelección de congresistas, y se espera que los que pertenecen a partidos políticos estables hagan carrera en la función pública.

¿Qué se dice a favor de esta norma? Lo primero es que los gobernadores y los alcaldes hoy tienen prohibición de ser reelegidos. También que el presidente de la República, con la tradición que hemos tenido, dramáticas como la de Leguía y Fujimori, está prohibido de ser reelegido. Pero hay que considerar que el presidente, alcaldes y gobernadores son autoridades elegidas por voto popular, que tienen manejo de recursos públicos y que, por tanto, pueden utilizarlos para promover su propia reelección.

El congresista no tiene iniciativa de gasto y no tiene, en teoría, disposición de recursos públicos; y si la tiene, no debería tenerla. Entonces, no hay el mismo temor, o no lo ha habido hasta el día de hoy.

Hay quienes dicen también que esto es saludable, que es una válvula de escape a la ira popular. Pero es probable que en el próximo Congreso renovado esta disposición constitucional se vuelva a reformar y se derogue.

Otros dicen que ninguno de los congresistas es salvable, que hay que prohibir que regresen como castigo a su incompetencia e indolencia frente a los problemas del país, y que vendrá un nuevo Congreso que tal vez sea malo pero que va a ser bueno. Ese es uno de los argumentos a favor.

Y el último es que, de aquí al 28 de julio del 2021, estos congresistas que tenemos saben que no van a ser reelectos, por lo tanto su conducta política va a cambiar y probablemente deseen dejar una buena impresión para volver en el año 2026. Esos son los argumentos en contra.

Los argumentos a favor de que se reelijan son varios. El primero es que la experiencia en un Congreso es fundamental. Un Congreso donde todos son recién llegados, donde no hay memoria institucional, es un Congreso que se va a demorar en operar uno o dos años.

Segundo. Los partidos ya tienen una precaria institucionalidad hoy. Si no se permite que personas interesadas en dedicar su vida a la política puedan hacer una carrera limpia dentro de las instituciones del Estado y se interrumpe esta carrera concebida casi como un premio, o un privilegio y no como un servicio, entonces no se podrá fortalecer la institución de los partidos, que tanta falta hace.

Y el tercer argumento, que yo creo que es contundente, es que en el Perú castigamos duramente a los parlamentos. Casi el 25% de los congresistas son reelegidos. El 75% de los congresistas son nuevos y no van a ser reelegidos. El 75%, una de las peores tasas de no reelección en América Latina y probablemente en el mundo. Porque acá no hay aprecio por el congresista y se manifiesta en el momento de la reelección. Un mayor castigo es pasar al 100%, lo que deja sin esa experiencia mínima que debe tener el Congreso a futuro.

Ahora, hay algunos trucos en el texto de la norma aprobada que es necesario resaltar, y eso es también lo que irrita. Dice el Artículo 90 A –se ha tenido que agregar a la Constitución un artículo porque como les decía esto no tiene precedentes–: “Los parlamentarios no pueden ser reelegidos por un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo”.

Vamos por partes: Ya no dice ‘Congresista’. La palabra ‘Congresista’ ha sido borrada de la Constitución, fue sustituida por ‘Parlamentario’. Si se compara con el proyecto de Bicameralidad, verán ustedes que ya no son Congresistas, son Diputados, Senadores, Parlamentarios. Entonces, una interpretación es: “perdón, yo nunca he sido Parlamentario, he sido Congresista”. No, señores, es lo mismo.

Pero hay otra más extrema: “perdón señor, yo nunca he sido Diputado ni Senador, yo he sido Congresista, por lo tanto para el 2021 sí me puedo reelegir”. Error, se asimila el cargo de Diputado al cargo de actual Congresista.

Lo que sí es posible, porque hay unos nuevos requisitos como el tener 35 años, que una persona que hoy día es congresista se puede reelegir como Senador, pero tendríamos que votar a favor de la Bicameralidad.

Y ese es otro capítulo de esta serie. Porque hubiera sido necesario tener Bicameralidad, por supuesto que sí, y ha sido bueno que este debate haya persuadido a más gente que es positiva. Lamentablemente, este Congreso colocó una disposición que altera el balance de los poderes y hace imposible votar a favor de la Bicameralidad.

Por lo tanto, si esta norma se aprueba como está y no hay Senado, entonces ninguno de los actuales congresistas podrán postular en el año 2021 y tendrán que esperar hasta el 2026 para poder postular.

Hay varias voces que han dicho que esto no es una buena idea y en teoría, reitero, no lo es. Yo siempre he estado a favor de la reelección de congresistas, pero sí entiendo la ira que ha producido este Congreso en la población y la necesidad de poner en sus manos un castigo efectivo, que pueda revertirse, y ojalá se revierta en el siguiente Parlamento.

Por ahora, al igual que muchos de ustedes, yo voy a votar SÍ, simplemente porque quiero que los pocos años que le quedan a este Parlamento le permitan gobernar al presidente Martín Vizcarra y concluir su mandato el 2021 sin que tengamos que ir a una interrupción de la constitucionalidad. Por esa razón.