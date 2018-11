Gobernador de Tacna preso por sus medias verdades

“No estoy de acuerdo con que me priven de mi libertad. Es la mayor vejación para un ser humano”. Ese fue el reclamo del gobernador regional de Tacna, Omar Jiménez Flores luego de la decisión del juez Yuri Maquera Rivera. El magistrado ordenó el encarcelamiento de la autoridad regional por trece meses a pedido de la Fiscalía Especializada.

En ese período, este organismo deberá demostrar que Jiménez está comprometido en el tráfico de terrenos previo pago de coimas, presunto delito de cohecho que prevé entre ocho y diez años de prisión efectiva. La fiscal provincial Naydú Lazo Cuadros solicitó 18 meses de encarcelamiento, solo le aceptaron trece.

La maratónica sesión fue equivalente a casi una jornada laboral completa. Comenzó a las cinco de la tarde del miércoles y concluyó al borde de las tres de la madrugada del jueves. En ese periodo, Maquera oyó los alegatos de la Fiscalía y el abogado de Jiménez, Eloy Llanos Paredes.

De acuerdo a la investigación preliminar, Jiménez habría recibido S/ 300 000 de parte de la Asociación de Pequeños Pecuarios Paloma de la Paz para facilitar la venta directa de un terreno del Gobierno Regional de Tacna (GRT). En condiciones normales, esa transacción se efectúa mediante una subasta.

El dirigente Alfredo Chamorro Zeballos, que confesó su participación, y Milton Reynoso Guillermo, líder del Partido Humanista y conocido por denunciar actos de corrupción, jugaron de enlace entre la asociación y el gobernador.

El fiscal adjunto Ludwing Flores Valdivia inició la investigación hace ocho meses. Su despacho cuenta con más de cinco mil interceptaciones telefónicas, conversaciones de WhatsApp, video de seguimiento y fotografías de Chamorro, Reynoso y las funcionarias del GRT: Maritza Herrera Ortega (asesora) y Ledy Flores Villalobos (jefa de la Oficina de Bienes e Inmuebles). Ellas últimas fueron filmadas en una reunión con ambos emisarios.

CONFESIÓN Y DEFENSA

Jiménez intentó acogerse a la confesión sincera, confirmando que Maritza Herrera recibió dinero de Paloma de la Paz. Según Jiménez, su funcionaria le propuso entregarle dinero a cambio de ayudar a la asociación, pero él lo rechazó y le recomendó que retornara el dinero o “que hiciera otra propuesta”. La confesión fue rechazada por la fiscal, quien argumentó que Jiménez solo acepta a medias su responsabilidad.

“En caso de Maritza Herrera, mi error y mi pecado fue haberle presentado a Milton Reynoso”, señaló el gobernador sin siquiera tomarse algunos minutos para explicar por qué no denunció a Herrera por recibir una coima. Es más, la defendió señalando que cualquier asociación puede solicitar una compra de predio. También defendió a Ledy Flores y dijo que alguna vez le llamó la atención por verla en el gobierno regional conversando con Chamorro.

NO PUDO

El abogado de Jiménez intentó argumentar que a la autoridad regional se le investigue en libertad. Sostuvo que este tenía arraigo. Pues era un prestigioso médico cirujano propietario de una clínica con activos de cuatro millones de dólares. Además, señaló que Jiménez solicitó licencia en su cargo para no afectar la investigación y que su confesión sincera era prueba de su disponibilidad a “contarlo todo”.

Los argumentos no convencieron al juez Maquera. La millonaria fortuna de Jiménez solo contribuye a la tesis de que podría huir con facilidad. Además, al pedir la licencia, había roto su principal arraigo: el ser una autoridad política. En la clínica, no laboraba desde el 2014, desde que asumió la gobernatura. Por último, sus tres hijos, adultos, no dependen económicamente de él.

Para el juez, Jiménez no pudo demostrar un arraigo de calidad y era evidente que, así renunciara a su cargo, aún guardaba fuertes vínculos con sus funcionarios. Al concluir la audiencia, Jiménez pasó la madrugada en la carceleta. Cerca al mediodía, lo trasladaron al Penal de Varones de Tacna, vistiendo ropa deportiva. Trataba de mostrar una actitud de entereza. En sus últimas declaraciones a la prensa, anunció que apelaría la decisión del juzgado. Para él, los últimos cinco días de encierro fueron lo peor que hasta ese momento le había tocado vivir.

Salida de fiscal que inicio la investigación

El fiscal Ludwing Flores Valdivia, quien inició la investigación contra Los Limpios de Tacna, confirmó que no participa en el caso por discrepancias en puntos de vista con la fiscal provincial Naydú Lazo.

El juez Yuri Maquera basó su resolución de prisión preventiva en la jurisprudencia del caso del juez César Hinostroza Pariachi, quien fue grabado en audios de corrupción, pero negaba su culpabilidad.

La fiscal Lazo no adjuntó los CD a la carpeta de requerimiento de prisión preventiva. Por este error, la fiscal solo puede leer los resúmenes de las grabaciones más relevantes para el caso.