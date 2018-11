“Tenemos que cumplir con el tema del agua como obra pública, es lo principal” | VÍDEO

La corrupción corroe. ¿Qué hará en las diferentes instancias que involucran al Gobierno Regional?

Vamos a implementar las medidas inmediatas. En el paquete de proyectos de ley y proyectos de ordenanza, está crear un nuevo perfil para cargos en el Gobierno Regional. Perfiles que permitan tener funcionarios con competencias directivas, gente que esté calificada, con certificación universitaria afín al cargo. Que pueda demostrar experiencia exitosa y esté comprometido con este enfoque de transparencia, de modernidad. En ese paquete anticorrupción además tiene que estar el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización del Concejo Regional. Vamos a dotarle de un equipo de abogado, contador, economista, ingeniero civil, y todos ellos debidamente capacitados en contrataciones del Estado, que deben facilitar la intervención del consejo regional, de los consejeros regionales en sus tareas de seguimiento para detectar el mínimo intento de manejo corrupto. Vamos a dar instrucciones al procurador público, y que espero sea absolutamente independiente de mi persona, que nos garantice el seguimiento de todos los hechos de corrupción, y lo propio al concejo regional dotarle de todo el respaldo político para intervenir y detectar hechos de corrupción presentados en años precedentes. Aquí no hay borrón y cuenta nueva, el pueblo del Cusco necesita que los responsables de una serie de actos, tengan que ser debidamente investigados y de ser el caso procesados. No significa convertir esto en cacería de brujas, pero hay que actuar de acuerdo a ley. Hay que devolverle al Cusco la tranquilidad, la confianza, y la esperanza de tener un futuro mejor, con liderazgos que no nos hagan pasar tanta vergüenza.

¿Qué hará en Turismo?

Buscaremos ampliar el tiempo de permanencia de los turistas en el Cusco y esto no significa solo mejorar la calidad de los servicios, sino de aumentar y mejorar la oferta turística. Una muestra es la Montaña de 7 colores. El recurso paisajístico del Cusco puede ser un gran atractivo, y hace días se superó los mil visitantes. Vamos a darle una vía de comunicación adecuada, seguridad para el turista, servicios de salud y seguridad. Tenemos otros, uno que va hacia Mollepata, Limatambo, las zonas vecinas a Apurímac donde se pueden avistar cóndores en pleno vuelo y en donde hay una laguna maravillosa, es un recurso muy poco explotado. Tenemos el puente de los incas, el Q´eswachaka que cada año, en una tradición cultural se teje solo con ichu. Tenemos que hacer que el turista tenga más razones para quedarse.

Cusco es una región agrícola. ¿Qué planea hacer?

Tenemos que cumplir con el tema del agua como obra pública, es lo principal. Hay un proyecto multianual, hay obras de irrigación a los que vamos a dar continuidad, las vamos a fiscalizar, pero hay que introducir técnicas de bajo costo. Con geomembranas haremos reservorios con una inversión que esperamos financiarlas con obras por impuestos. Serían 240 módulos de captación y retención de agua para impermeabilizar el suelo en lugares con ciertas características. Hay que cosechar el agua. Sembramos el agua cuando ponemos árboles y hacemos reforestación con pinos de forma masiva porque son árboles que captan la humedad natural. Además de estos reservorios existe la retención de caudales de agua y generar las cochas con uso de la geomembrana. Hay que recurrir a técnicas más cómodas que permitan a nuestros agricultores usar este valiosísimo recurso. Actuaremos con el aparato que tenemos, con la Dirección de Agricultura para lograr capacitar de manera eficiente, pero también vamos a adoptar mecanismos no tan convencionales, utilizando los yachachis, los profesores de las comunidades, que tenemos que movilizarlos para reproducir modelos productivos exitosos, que viniendo de similares a ellos son más rápidamente aceptados.