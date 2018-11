Tacna: Prisión preventiva por 13 meses para gobernador Omar Jiménez [VIDEOS]

Tacna. La estrategia del gobernador Omar Jiménez de presentarse como colaborador eficaz y ofrecer una caución de S/ 10 mil que pagó de manera voluntaria, le jugó en contra.

El magistrado Yuri Maquera consideró primero que su confesión sincera fue más una manera de librarse de la culpa pues no aceptó los hechos que lo implicaban. Trató de explicar que el cobro de un soborno fue solo responsabilidad de su funcionaria de confianza, pero no supo explicar por qué no denunció el hecho al enterarse que Maritza Herrera, entonces jefa de la Oficina Ejecutiva de Bienes Innuebles, había recibido S/ 30 mil.

Documentos hallados en casa del investigado Milton Reynoso y las conversaciones de este con el dirigente Alfredo Chamorro fueron ponderados como sindicaciones fuertes para el juez, quien consideró además mínima la caución de S/ 10 mil, pues el daño ocasionado por tratarse de delitos de corrupción es invalorable; dado su alto cargo (de Jiménez) y debido a que se violó el principio de transparencia y confianza en el que se debe manejar la administración pública.

Debe recuperar la libertad el 28 de diciembre del 2019. La defensa presentará la apelación en los plazos de ley.