Hildebrandt: “En la teoría fujimorista lo que dice el muerto vale, lo que dice Barata no”

Discrepa. La reciente declaración de Jaime Yoshiyama sobre los aportes que recibió Fuerza Popular en el 2011 no ha convencido a César Hildebrandt. Para el periodista, lo dicho por el exministro fujimorista solo es una muestra más de la crisis y el temor que se vive en el interior del partido naranja.

"La grosería de la mentira da una idea de la desesperación en la que están. Ahora están asistidos por abogados mafiosos para dar explicaciones mafiosas, respecto de una organización que abiertamente demuestra qué cosa es. Un partido político que es capaz de esto ¿qué cosa es? Me pregunto yo", dijo César Hildebrandt en RPP.

El director del semanario Hildebrandt en sus Trece también se dio tiempo para ironizar con lo dicho por Jaime Yoshiyama respecto al multimillonario muerto Juan Rassmuss. "En la teoría fujimorista lo que dice el muerto vale, lo que dice Barata no. Están penando".

Como se recuerda, Jaime Yoshiyama aseguró que fue Juan Rassmuss Echecopar quien le entregó 800 mil dólares para la campaña de Fuerza Popular en el 2011. Además dijo que este dinero fue entregado en efectivo y que cuenta con los elementos necesarios que sustentarán su versión ante la fiscalía.

"Me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Cada vez que venía al Perú levantaba el teléfono y me decía cuánto necesitaba y me entregaba el dinero. No recuerdo cuánto era, pero me daba de su propia fortuna, me entregaba el dinero en efectivo", dijo Yoshiyama en entrevista a Cuarto Poder.