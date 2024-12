Obreros dejan atónitos a usuarios al usar escalera en techo de vivienda: “Irresponsable”

Un video compartido en TikTok generó polémica por mostrar una arriesgada maniobra realizada por dos obreros durante la construcción de una vivienda en Perú.

La grabación, que se viralizó rápidamente en la plataforma, exhibe cómo los trabajadores ejecutan sus labores en condiciones de evidente precariedad, desafiando las normas básicas de seguridad laboral. La escena desató una ola de críticas y preocupación entre los usuarios.

Clip es viral. Foto: TikTok

Obreros usan escalera en techo de vivienda

En el clip, capturado por un usuario de TikTok, se observa el preciso momento en que uno de los obreros asciende por una escalera de madera que carece de apoyo adecuado, ya que está posicionada en pleno techo de una vivienda de varios pisos. Mientras tanto, el otro trabajador sostiene con sus manos la base de la escalera para evitar que esta pierda estabilidad. Esta improvisada técnica evidencia la falta de equipamiento adecuado para realizar trabajos en altura de manera segura.

El video continúa mostrando cómo el obrero escala hasta la parte más alta de la escalera para instalar una estructura de fierro. Lo realiza con evidente temeridad, sin ningún tipo de soporte adicional y desafiando el riesgo de un accidente grave. Aunque la acción es alarmante, el clip finaliza sin que se registre ningún incidente, lo que generó un respiro momentáneo para quienes observaron el acto.

Usuarios comparten sus reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar, y cientos de usuarios en TikTok expresaron su indignación y preocupación en los comentarios. “Por Dios no hagan eso, su familia los espera en casa”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “Al menos se puso casco, pero eso no es suficiente”. Las opiniones coincidieron en calificar la acción como una imprudencia que podría haber tenido consecuencias fatales.

“Demasiada irresponsabilidad”, “El principal motivo de los accidentes en el trabajo es el exceso de confianza” y “Es peligroso trabajar así” fueron otras de las opiniones que destacaron entre los comentarios. Este caso pone en evidencia la necesidad de implementar medidas estrictas de seguridad en las obras de construcción para evitar situaciones como esta, que comprometen la vida de los trabajadores.