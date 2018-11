Carlos Ramos Núñez: “Lo peor que podría hacer el Congreso es una elección politizada para el TC”

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) remarca que sus nuevos integrantes sean juristas reconocidos sin compromisos partidarios. Sobre el pedido de asilo de Alan García, señala que nuestro sistema de justicia ofrece todas las garantías del debido proceso.

El presidente del TC pidió al Congreso que inicie el trámite para elegir a los sucesores de los seis magistrados cuyo mandato vence en junio del 2019. ¿No fue apresurado pedirlo en esta coyuntura?

Días más o menos, era necesario hacerlo porque forma parte de una disposición del reglamento normativo del TC. Si no lo hubiera hecho ahora, lo hubiera tenido que hacer la siguiente semana. Es un trámite de naturaleza obligatoria.

Podría haber otra "repartija". ¿Cómo evitarlo?

El Congreso tiene atribuciones para elegir a los magistrados del TC. La pregunta es si la coyuntura es la más adecuada. No olvidemos que el TC es un organismo que, sobre todo en los últimos años, ha encontrado un espacio enorme de legitimidad jurídica y social, en contraste con lo que ocurre con otros órganos de la administración de justicia. Además, es clave para el equilibrio de poderes en una época en la que lamentablemente ciertos poderes del Estado cobraron un ímpetu exagerado, más allá de sus atribuciones, lo que vemos en las declaraciones de inconstitucionalidad que hemos resuelto.

¿Es mejor que la elección sea por concurso o invitación?

Cualquiera de los dos. En mi experiencia personal, yo pasé por ambos. El año 2010 ocupé el primer puesto a través de un concurso, pero no fui nombrado porque me faltó un voto (de los dos tercios de parlamentarios que se requiere). Y el año 2014 fue por invitación.

¿Debe hacerse con transparencia y que se conozca el perfil de los candidatos?

Lo importante es que se busque juristas que sean reconocidos por la comunidad académica. Es natural que puedan tener una vocación ideológica respecto a los grandes temas, pero habría que evitar que tengan compromisos políticos en el sentido partidario del término. Ahora corresponde al Congreso formar una comisión y decidir la forma en que se elegirá a los magistrados. La opinión pública está alerta y lo peor que podrían hacer es que la elección sea politizada.

La detención preventiva de Keiko Fujimori podría llegar al TC, así que el fujimorismo puede querer coparlo...

Nosotros conocemos simplemente de hábeas corpus o amparo en última instancia, o en primer instancia asuntos de carácter competencial o acciones de inconstitucionalidad. Sobre las decisiones que el TC ha tomado, ha habido un respaldo público y se ha hecho con la mayor transparencia y competencia profesional. Pero no olvidemos que cuando se eligió a la actual composición del TC se venía de una crisis que dio lugar a la renuncia de varios magistrados elegidos después de lo que se llamó "repartija". La composición actual es una rara avis. Ojalá haya un escenario similar más adelante.

¿Y si no se logran los votos para elegir a sus sucesores?

De acuerdo a la Ley Orgánica del TC, un magistrado permanece hasta que sea reemplazado.

El tribunal dejó sin efecto varias normas que iban contra la Carta Magna, como la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados o la llamada "ley antitránsfuga". ¿No se está excediendo el Congreso?

Hay un número de iniciativas legislativas que colisionan abiertamente con el orden constitucional. El caso más dramático fue el de la cuestión de confianza, que quebraba elementos ejes de la Constitución de 1993, como su sistema económico social de mercado y las relaciones de poder entre el presidente de la República y el Poder Legislativo. Tanto así que todos los magistrados nos pronunciamos por la inconstitucionalidad de la norma.

Además, la forma...

No era el camino más adecuado. El TC declaró la inconstitucionalidad de la modificación al reglamento del Congreso a partir de dos consideraciones centrales: una de carácter formal, es decir, la falta de un debate adecuado orientado a una reforma constitucional. Y la otra razón, porque recortaba una iniciativa del Poder Ejecutivo consagrada en la Constitución de 1993, y que era un aspecto medular en el marco de un sistema de semipresidencialismo que se adoptó.

Usted fue ponente en la sentencia sobre la ley que impedía la publicidad estatal, que consiguió seis votos. El fallo tiene varias pautas a seguir...

La intención no era mala porque nuestro proyecto insiste en la necesidad de reglamentarlo adecuadamente. No se trata de dar una carta en blanco que se da a distintos organismos públicos para que contraten publicidad. No debe tratarse de publicidad comercial sino que ayude en políticas de gobierno. Por ejemplo, en la selva central había niños que no eran vacunados por falta de información. La diferencia entre la vida y la muerte puede ser un anuncio. Nosotros hemos trazado pautas porque un medio de comunicación no puede vivir solo de publicidad estatal o que se contrate publicidad innecesaria. Además, hemos planteado que los contratos se publiquen.

Al disponer la prisión preventiva de Keiko Fujimori, el juez Concepción Carhuancho hizo alusión al fallo del TC que ordena una resolución sustentada. ¿Cumplió los parámetros de la sentencia en el caso Humala-Heredia?

Lo que he visto es intención de cumplir y así lo ha mencionado. Las jornadas, si bien han sido largas, no han sido tan maratónicas como en la audiencia del caso Humala. En otros aspectos no cabría pronunciarme.

... Porque eventualmente podría llegar al TC...

Sí.

Tienen pendientes las sentencia de varios casos importantes, como el de la ley de pensiones militar policial...

Se ha votado ya en el caso del Fonavi, en el que se pide que continúen los pagos y se adopte otra modalidad; la próxima semana debe salir. Otro caso de enorme trascendencia es el de la pensión militar policial, en el que hay una norma que expidió ya el Congreso, por lo que se necesitarían cinco votos. Además, acabamos de declarar infundada una acción de amparo de un fiscal en proceso de ratificación, contra un medio de Chiclayo que lo estaba atacando. Allí estamos reforzando la libertad de expresión y la preservación de las fuentes de los periodistas.

La Cancillería ha informado que Alan García ha solicitado asilo. ¿Qué piensa de eso?

Nuestro sistema de justicia ofrece todas las garantías del debido proceso y el TC está atento a su cabal cumplimiento.

Usted preside el Centro de Estudios Constitucionales del TC. ¿Qué labor desarrollan?

Publicamos libros, organizamos cursos y desarrollamos conferencias con el fin de que se conozca la Constitución y los derechos humanos. Ante la proximidad del bicentenario de la independencia hemos creado el proyecto "Clásicos del constitucionalismo peruano" sobre libros de los siglos XIX y XX, al que se puede acceder tanto en versión digital como impresa.