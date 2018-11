Aduviri quiere aplicar modelo boliviano en región Puno

Puno. El electo gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, reiteró su posición de replicar las políticas bolivianas con relación a sus recursos naturales.

“Si el Perú quiere manejar de forma responsable sus recursos, debe imitar el modelo boliviano. Ahí el gobierno se queda con los mayores recursos mientras la empresa con porcentaje justo. Eso estaría bien acá en Puno”, aseguró.

Aduviri señaló que Puno es una región con escasos recursos económicos y la renegociación por mejores beneficios debe ser una política de Estado. “No puede ser que las grandes corporaciones se lleven nuestros recursos a precios ganga”, dijo.

Puno tiene en cartera unos US$ 2 000 millones en proyectos de inversión para extraer plata, uranio y litio, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sobre el reciente hallazgo de la más grande reserva de litio del mundo, dijo que “No se puede hablar de litio mientras no tengas una legislación, sino vamos a correr la misma suerte del gas, que no nos beneficia en nada”.