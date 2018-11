Amado Enco: "Ni el Congreso ni Chávarry denunciaron a Hinostroza"

El jefe de la Procuraduría Anticorrupción, Amado Enco, se pronunció acerca de la situación del exjuez César Hinostroza, actualmente recluido en España tras su fuga del país el último 7 de octubre.

En este contexto, el también recientemente asignado como procurador ad hoc para ejercer la defensa jurídica del Estado peruano durante el proceso de extradición del exvocal supremo, destacó que no se debía olvidar a los otros exconsejeros que no están siendo investigados pese a las revelaciones de los 'Audios CNM'.

De esta manera, afirmó que "no ha sido el Congreso de la República ni el fiscal de la Nación quienes denunciaron al señor Hinostroza por el delito de organización criminal". Asimismo, sostuvo que "no encontramos razón ni fundamento para que el Congreso no haya denunciado a los exconsejeros".

"Cae por su propio peso la necesidad de que estos señores respondan ante la justicia", indicó en relación a los otros seis exmiembros de esta institución. Sobre Hinostroza, agregó que la experiencia que se tienen en extradiciones "es difícil conseguirla en menos de un año".

"El plan B era 'solamenta acusamos a Hinostroza por organización criminal y excluimos a los otros exconsejeros'", dijo en referencia al Congreso ya que, como se recuerda, solo se centraron en el exjuez del Callao y no a los otros implicados para restar importancia a la tesis de organización criminal.

Acerca del caso Chinchero, destacó que "la demora en tramitaciones es común en todo el sistema de justicia" y que los fiscales anticorrupción tienen una sobrecarga de trabajo" por lo que no hay excepción con José Domingo Pérez.

En relación al caso Lava Jato, Enco resaltó que "la responsabilidad involucra a varios actores" y "los actos de corrupción de Odebrecht no datan solamente desde el 2004 a la fecha" así como que pudo iniciarse desde el primer gobierno de Alan García.