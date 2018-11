Sí deben ser investigados

Nexos reveladores que sí recomiendan investigar a Keiko Fujimori y Alan García en el caso Odebrecht. El martes 30, el congresista Humberto Morales presentó a nombre del Frente Amplio (FA) un informe que explica por qué el expresidente aprista y la líder de Fuerza Popular sí deberían ser procesados por los sobornos de la constructora brasileña durante las campañas electorales. La indagación, liderada por el parlamentario Morales, es un contraste al oficio que presentó esta semana la comisión Lava Jato, liderada por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, que exonera de imputaciones al líder del Apra y a la excongresista naranja.

El argumento utilizado por Bartra esta semana en el caso de su lideresa fue que Fujimori Higuchi no pudo ser incluida en la indagación debido a que no fue presidenta ni funcionaria pública. Para Morales esa tesis no es correcta. “Ella fue congresista y jefa de una bancada. Nosotros dijimos que había una relación directa con Odebrecht por el dinero entregado a la campaña fujimorista”, refutó el legislador. En el caso de García Pérez, el parlamentario recalcó que durante el segundo gobierno aprista “se emitieron y dieron pie a decretos de urgencia que mejoraron la condición económica de Odebrecht” en la construcción del Metro de Lima (Tren Eléctrico).

Para mañana está programado el debate de la investigación de la comisión Lava Jato. De no aprobarse el documento de Bartra, con base en el reglamento del Congreso, el informe en minoría de FA deberá ser sometido a debate para que este complemente la pesquisa.

Morales precisó que no podía detallarnos el contenido del informe en minoría. No obstante, fuentes internas del Parlamento otorgaron a La República extractos de la investigación.

Keiko y Barata

El 13 de octubre del 2017, Keiko Fujimori asistió a la comisión Lava Jato y sostuvo que solo trató “en una oportunidad” con Jorge Barata durante el 2011. “Fui invitada a hacer una presentación de mi Plan de Gobierno al grupo Brasil”, dijo. Sin embargo, según el informe de FA, aquí existe una mentira.

En 1994, Keiko Fujimori asumió la dirección de la Fundación por los Niños del Perú y la Fundación Peruana Cardioinfantil, y conoció a Barata cuando era primera dama de la dictadura de Alberto Fujimori entre 1997 y 1998. El 28 de febrero de este año, el exejecutivo de Odebrecht afirmó al fiscal José Domingo Pérez que la constructora aportó US$ 10 mil en apoyo a la fundación liderada por Keiko.

Como se sabe, el miércoles 31, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por solicitud del fiscal José Domingo Pérez. La Fiscalía sostiene que la lideresa naranja obstaculizó las indagaciones y, por ende, para garantizar el proceso, le corresponde la cárcel.

La relación de Odebrecht con el fujimorismo no solo fue de esa forma, detalla el oficio de FA. En el periodo congresal 2006–2011, los parlamentarios naranjas presentaron proyectos para declarar de necesidad pública e interés nacional diversas obras relacionadas a empresas brasileñas. Por ejemplo: la Ley N° 00152 que abría paso a los gobiernos regionales a la realización de los tramos de IIRSA, la Ley N° 29207 que declaró de necesidad pública la construcción de la ferrovía transcontinental, la Ley N° 1555 que precisaba alcances de la Ley N° 29063 que declaró de interés público la ejecución y conclusión de otras obras.

El Frente Amplio también cuestiona la forma en que el Decreto de Urgencia 003, modificado y respaldado por la bancada de Fuerza Popular, ha impedido que la constructora pague la reparación civil al Estado debido a que aún no vende ningún activo.

Ante el fiscal Pérez Gómez, Jorge Barata señaló que Odebrecht no solo apoyó candidaturas presidenciales, sino también de parlamentarios. El exejecutivo de la constructora entendió que el rol del Legislativo, más que promover obras, era fiscalizador. En el esquema ilícito de la compañía brasileña era preocupante que cada gobierno entrante investigue al anterior a través del Parlamento. Fue un punto detonante para Barata. “Nos asustábamos y preocupábamos”, confesó.

El informe en minoría recapitula que el entonces secretario general de la comisión investigadora de IIRSA Sur, Aurelio Pastor, respaldó el oficio de la indagación a esta obra. El 30 de octubre del 2008, el excongresista aprista sustentó su indagación. En desacuerdo con el informe, el exparlamentario Renzo Reggiardo renunció a la vicepresidencia de la Comisión IIRSA Sur. El excandidato municipal dijo entonces que debe quedar “claro que la bancada fujimorista está a favor de que esa gran obra vial sea culminada”, expresó. Ese año, Fujimori Higuchi, quien lideró Alianza para el Futuro, votó a favor de que el Estado aumente US$ 600 millones al presupuesto de construcción de la obra.

Actualmente, está comprobado que Odebrecht pagó coimas para la construcción de IIRSA Sur en el gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, por el desempeño legislativo de Fujimori Higuchi a favor de este proyecto, señala el informe, la lideresa naranja debió ser incluida en la investigación de Rosa Bartra por Lava Jato.

Esto es un factor adicional a la investigación que afronta Keiko Sofía y su agrupación política, por haber formado una presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular dedicada al lavado de activos mediante la captación de aportantes fantasmas en la campaña electoral del 2011.

García en Lava Jato

El jueves 1°, este diario sintetizó cómo la comisión Lava Jato exoneró de sus recomendaciones de imputación al expresidente Alan García, pese a las 15 reuniones confirmadas que tuvo con Jorge Barata. El grupo de Bartra, en cambio, sí demandó procesar al exministro de Transportes Enrique Cornejo, y al exviceministro del MTC Jorge Cuba, y otros exfuncionarios de esta cartera por el Metro de Lima que construyó el Consorcio Tren Eléctrico conformado por Odebrecht y Graña y Montero.

La pesquisa del FA considera que aparte de García Pérez, hay responsabilidad también en el expremier Yehude Simon, la exministra aprista Mercedes Aráoz, el exministro Enrique Cornejo, el exministro de Economía Luis Carranza, el expremier José Antonio Chang, el congresista Javier Velásquez Quesquén, el exviceministro Jorge Cuba, el exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Oswaldo Duber Plasencia; por el delito de colusión y cohecho pasivo impropio en el proyecto de Línea 1 del Metro de Lima.

Aparte, a los exintegrantes del Ejecutivo y Legislativo del segundo gobierno aprista y a los exfuncionarios de Odebrecht, Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Emilio Odebrecht, Luis Mameri, Carlos Nostre y Luis Alberto Meneses, y Hernando Graña Acuña, los acusan por los delitos de haber creado un marco legal irregular e investigación parlamentaria favorable para “la participación ventajosa de la empresas en la ejecución del corredor IIRSA a cambio de una ventaja económica”.

Como resultado de esas maniobras, señala el oficio, las obras concesionadas a la empresa brasileña y las consorciadas peruanas en el Proyecto IIRSA Centro, el presupuesto inicial de la obra aumentó de US$ 3.393 millones a US$ 4.005 millones.❧

INDAGACIÓN

El Frente Amplio denunció que la Oficialía Mayor del Congreso y el Departamento de Investigación Parlamentaria negaron brindar información sobre las asistencias, votaciones y desempeño de Keiko Fujimori cuando fue congresista.

El informe en minoría recomienda crear una Comisión Especial Multipartidaria que investigue los aportes que tuvieron los partidos políticos durante las campañas electorales entre el 2001 y 2018, y a las empresas que se beneficiaron.

Congresistas Rosa Bartra y Beteta blindaron a “la jefa”

Desde que Humberto Morales ingresó a la comisión Lava Jato, solicitó que se cite al exparlamentario Renzo Reggiardo para que explique la posición que tuvo el fujimorismo en el proyecto de la Interoceánica. En la sesión 108 del grupo que preside Rosa Bartra, el excandidato a Lima expresó que su exbancada fujimorista estuvo a favor del informe de investigación que favorecía a Odebrecht. Pero la parlamentaria Karina Beteta arremetió contra Reggiardo, denuncia la investigación del informe en minoría. Este accionar fue para proteger a Keiko Fujimori.

Asimismo, Morales sostuvo que Bartra y Beteta tuvieron posiciones parcializadas en el allanamiento del fiscal José Domingo Pérez al local de Fuerza Popular el 7 de diciembre del 2017.

Similar conducta tuvieron cuando José Chlimper fue citado por la comisión Lava Jato porque entonces era el secretario general de Fuerza Popular.

TEMAS

Impresa