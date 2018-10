Protestan por tarjetas

Wilder Pari

En tienda rojinegra, no se guardan nada frente a las tarjetas recibidas en las últimas fechas, que los obligará a jugar con varias ausencias mañana contra Comerciantes Unidos, desde las 20:00 horas, en el estadio Monumental de la UNSA. Los jugadores referentes sostienen que hay interés de perjudicar al equipo en su lucha por ganar el Clausura y el título nacional.

Quien habló fuerte fue Giancarlo Carmona, expulsado el último domingo ante Garcilaso por reclamar al árbitro. Aunque acepta su responsabilidad, dice que otros jugadores cusqueños debieron tener igual suerte. “Considero que hay gente involucrada que quiere perjudicarnos, pero no van a poder, el grupo está unido”, señaló el lateral.

Quien lo remplazara sería Christian Vásquez, también refiere que es evidente que las amonestaciones perjudican al equipo.

Uno de los elementos más regulares del año, Alexis Arias puso el mismo reparo. “Ahora se me hace raro que cada partido siempre tengamos sancionados. Parece que no quieren que estemos en la final”, sostuvo el popular Chaca.

El técnico Hernán Torres trata de ser más reservado que sus pupilos. “Sí me preocupa en cada partido tener dos o tres jugadores menos. Al que tiene dos amarillas, le sacan la tercera para que no juegue y la expulsión es por cualquier cosa. Pero no soy el encargado de decidir eso. Hemos tratado de recuperarnos de las adversidades”, señaló.

Melgar jugará mañana con la presión de recuperar la punta, que perdió momentáneamente ante Ayacucho FC. En la alineación, presentará tres nuevas bajas por amonestaciones: Giancarlo Carmona y Pablo Míguez (por tarjeta roja), así como Minzum Quina (por acumulación de tarjetas amarillas). Se deben sumar los lesionados Bernardo Cuesta y Tulio Etchemaite, quienes aún se recuperan de lesiones. ß