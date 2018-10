Chávarry no recuerda quién es “el amigo de Paseo de la República”

“Es un audio que no dice nada”, aseguró el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, desde Tacna, refiriéndose a las interceptaciones hechas públicas ayer, en las que se le escucha coordinar con el detenido juez en España, César Hinostroza, una visita al expresidente del hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez.

Las dos grabaciones, reveladas por el diario El Comercio, datan del 8 y 11 de mayo último, cuando ya se había convocado el proceso que lo ratificó como fiscal supremo y que le permitió ser el titular del Ministerio Público. Y aunque trate de minimizar su contenido, forman parte de los CNM audios que dejaron al descubierto vergonzosos casos de tráfico de influencias para el nombramiento de jueces y fiscales y componendas para emitir sentencias a pedido.

Más temprano, en su Twitter, Chávarry escribió: “Dicha reunión que oficiosamente trataba de coordinar Hinostroza nunca se llevó a cabo. Archivo publicado evidencia claramente que yo no tenían ningún interés personal en el tema”.

Sin embargo, la conversación revela que él ya se había reunido “con el amigo de Paseo de la República”, en alusión a Velásquez, y que, además, llamó al defenestrado magistrado, cuya amistad no se cansa de negar.

Aseveró que no recuerda de quién hablaba en esa grabación. “Yo recibo conversaciones a diario. No sé, no recuerdo quién era”, respondió a los periodistas que lo esperaban en la sede de la Fiscalía en Tacna, ciudad a la que llegó el día anterior.

Insistió en que no le une vínculo de amistad con Hinostroza. “Nosotros hemos sido directivos de la Academia de la Magistratura y constantemente él llamaba, no solamente él sino varias personas, para efectuar muchas reuniones, pero todas del tipo académico”, indicó.

Por su parte, Velásquez dijo que no llegaron a reunirse. Trató de negar que las coordinaciones se hayan dado durante el proceso de ratificación del actual fiscal de la Nación, sin embargo, la convocatoria se hizo el 22 de abril último y dio su examen el 8 de junio. Cabe recordar que inicialmente obtuvo 69.22 puntos, que lo hubieran dejado fuera, pero extrañamente poco después le subieron 10 puntos, por lo que logró su ratificación el 3 de julio.

viaje secreto

Chávarry llegó a Tacna la noche del jueves, con la mayor cautela. Pero quedó al descubierto por un periodista de Radio Uno de esa ciudad.

“Es una visita simplemente”, le respondió incómodo mientras salía del aeropuerto.

Sonrío nervioso cuando le preguntó si iría a Moquegua, donde están los expedientes sobre las investigaciones al presidente de la República, Martín Vizcarra, que el titular del Ministerio Público acaba de solicitar con urgencia.

Ante la insistencia del periodista, afirmó que no había previsto ir a Moquegua. Luego se fue raudo en un taxi.

Lo extraño es que no lo recibió la presidenta de la Junta de Fiscales, María Edna Romero, ni estaban efectivos policiales, como suele ocurrir en estos casos. Llegó acompañado solo de cuatro personas, que aparentemente eran sus miembros de seguridad procedentes de Lima.❧

el dato

Sobre el anuncio del fiscal José Domingo Pérez que pedirá el testimonio del titular del Ministerio Público porque ha sido mencionado en la investigación a Keiko Fujimori, Pedro Chávarry dijo tajante: "Él no me puede citar porque es mi inferior. Por mi jerarquía, él no me puede citar".

Visita inopinada a la Fiscalía provincial de Tacna