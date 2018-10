Estos serían los operadores de Keiko que amenazaron a testigos protegidos

Hoy continúa la audiencia contra Keiko Fujimori y otros 11 personas vinculadas al entorno de Fuerza Popular para determinar si se acepta el requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra los imputados por el presunto delito de lavado de activos.

Entre los 11 investigados se encuentran Jorge Yoshiyama Sasaki y Luis Mejía Lecca, ambos también acusados por el Equipo Especial por el presunto delito de obstaculización de la justicia.

De acuerdo a documentos obtenidos por el portal Ojo Público, ambos personajes habrían intentado cambiar las versiones de los testigos protegidos, quienes decidieron colaborar con el Ministerio Público.

“Yoshiyama Sasaki ofreció “algún beneficio indebido a testigos [e] indujo a que se preste un falso testimonio a ciertas personas en la presente investigación preliminar por lavado de activos”, se puede leer en el informe del Equipo Especial, jefaturado por el fiscal José Pérez.

Captura: Ojo Público

En ese sentido, el testigo protegido N°2, cuyo nombre fue usado para realizar falsos aportes a Fuerza 2011, indicó que el sobrino de Jaime Yoshiyama, ex secretario de Fuerza Popular, lo buscó para que pueda “torcer su voluntad” cuando se enteró que colaboraría con el Ministerio Público. La acción de Yoshiyama Sasaki habría sido de conocimiento de Fujimori Higuchi.

Una versión similar brindó el también falso aportante Erick Matto Monge “He sentido temor de Jorge Yoshiyama” porque él estaba enterado “de lo que declaraban los otros testigos” y buscaba “que cambien de versión o den una versión falsa”, cita Ojo Público del requerimiento fiscal.

Matto Monge indicó que Yoshiyama Sasaki afirmaba tener acceso a quiénes testificaban a la Fiscalía, al punto que logró sobornar a Cristian Jo Monti con un préstamo por 20 mil dólares con el fin que cambie su versión.

Captura: Ojo Público

No obstante, el sobrino de Jaime Yoshiyama habría entrado en temor cuando empezaron a salir los audios de ‘Los Cuellos Blancos” y más aún cuando César Hinostroza fue destituido ya que “ahora podía pasar cualquier cosa”.

Pero no serían los únicos hostigados por el operador fujimorista, sino que el testigo protegido TP-2017-55-2 indicó en noviembre del año pasado que Yoshiyama Sasaki lo llamaba constantemente por teléfono con el fin que cambie de versión.

“Si continuaba con mi primera versión, en la cual negaba ser aportante [de Fuerza Popular] iba a tener problemas. (...) me encuentro preocupado ya que me viene llamando por teléfono el señor Jorge Yoshiyama Sasaki y temo por la seguridad personal y familiar de posibles represalias que puedan tomar por decir la verdad”, dijo el testigo protegido a la Fiscalía.

En cuanto a Luis Mejía Lecca, la también falso aportante Liz Document Manrique indicó que él fue hasta su casa para lograra que no cambie de versión. “Él me amenazó, me dijo que me convenía porque tenía hijos pequeños, por el bienestar de mis hijos, para que no tenga problemas”, dijo al Equipo Especial.

Captura: Ojo Público

En tanto, el testigo protegido N°1 revela que “fue Luis Mejia Lecca, quien buscó torcer su voluntad de decir la verdad, esto es, que no había realizado aportes”.

Un testimonio muy similar que dio un colaborador eficaz 2017-55-02 , quien dijo que Mejía Lecca viajó hasta la región San Martín para hablar con varios falsos aportantes de Fuerza Popular. "Yo estoy llegando de Lima y soy asesor del partido (...) si ustedes no hablan la verdad de que han aportado les va a ir mal, porque ahí está su firma", habría dicho el operador fujimorista, quien señalado como “el operador directo de Ana Herz, Pier Figari y Keiko Fujimori”, según el testigo protegido PT 2017-55-03.

Por su parte, la investigada Mayra Castañón Dávila dijo al Ministerio Público que fue Mejía Lecca quien la indujó a dar su primer testimonio en la Fiscalía donde mintió en las fechas 27 de noviembre del 2017 y el 5 de marzo del 2018.