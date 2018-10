Contratación de Jibaja es cuestionada por madre que fue despedida del Congreso

La contratación de Walter Jibaja como asesor de Fuerza Popular viene siendo duramente cuestionada por los diversos congresistas y por una extrabajadora del Congreso de la República, quien en agosto denunció que fue despedida tras presentar un cuadro de depresión severa.

“Se ha respetado el derecho al trabajo de este señor Walter Jibaja, que salió del Congreso por actos indisciplinaros, me pregunto y mi derecho a la salud, al trabajo, que fue vulnerado cuando delicada de salud fui retirada del Congreso”, afirmó Angélica Alcántara Araníbar.

Angélica Alcántara Araníbar afirmó que fue despedida por Luz Salgado y Richard Acuña, quienes pese a sus pedidos la separaron del Parlamento.

“Luz Salgado es madre y es mujer. Yo la he visto ir a votar al colegio de periodistas, ¿por los derechos de quién? ¿Mis derechos? (A mí) me echó a la calle como basura. Se aprovecharon de mí porque yo estaba quebrada y no levantaba la voz”, indicó.

Como se recuerda, Walter Jibaja, flamante asesor de Fuerza Popular, fue apartado del cargo de jefe de seguridad del Congreso tras ser cuestionado por atacar a periodistas y personas que compartían información contraria al fujimorismo.

La extrabajadora del Congreso recordó que el Colegio de Periodistas de Lima envió en dos cartas solicitando una reunión con la presidencia del Legislativo para remediar el daño causado a la madre de familia. Sin embargo, hasta el momento el Parlamento no se ha pronunciado por su caso.

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, justificó la contratación de Walter Jibaja, de quien califica como "importantes" los aportes que realizaría al fujimorismo.

“Walter es una de las personas que también es parte de la estructura del partido, y también ha puesto su cargo a disposición, él es el secretario de Limaco. Yo no descarto que podamos reevaluar su contratación, pero creo que es importante una persona que tiene el background de Walter”, precisó en ATV.