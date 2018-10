PJ absuelve a periodista acusado de difamación por Esther Saavedra

Inocente. El Primer Juzgado Penal de Tarapoto resolvió absolver al periodista Edgar Alarcón, quien fue denunciado por difamación por la congresista de Fuerza Popular Esther Saavedra. Este caso se viralizó luego que la parlamentaria agrediera físicamente al comunicador.

Como se recuerda, Edgar Alarcón denunció que la fujimorista Esther Saavedra había presentado documentación falsa de sus certificados de estudios. En una de las audiencias, la congresista agredió a Alarcón, quien luego fue detenido y llevado a una comisaría. Tras la presión mediática, el hombre de prensa quedó libre horas más tarde.

"Cuando me detuvo la policía, personal del Poder Judicial vio lo que estaba ocurriendo y me alertó que se trataba de una detención ilegal. Yo seguía pidiendo explicaciones a los policías y puse resistencia, pero me arrastraron y me llevaron hasta la comisaría”, contó Edgar Alarcón sobre el incidente que paso.

Por su parte, Esther Saavedra argumentó que era perseguida por el hombre de prensa, incluso hizo unas declaraciones desde una clínica, pues habría sufrido una descompensación. Sin embargo, esta grabación fue muy criticada pues, para muchos usuarios, todo fue preparado para dar un falsa impresión a través de un video.