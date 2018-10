Diálogos de coordinación política

Este desgraciado, o sea que viaja y viaja. Karina Beteta sobre el fiscal Pérez.

¿Podemos conseguir el récord migratorio? Con eso lo matamos. Leyla Chihuán.

Y con el documento en la mano, joderlo, deslegitimizarlo. Pier Figari.

Por favor Úrsula cuando tengas el dato avisas al toque y vamos con todo contra Pérez. Héctor Becerril.

Avisan por fa. Alejandra Aramayo.

Saquemos el récord formal, el que viene selladito pa’ sacarle el ancho, para salir a chancar. Úrsula Letona.

Veo un diálogo de coordinación para denunciar los atropellos que estaban ocurriendo contra mí. Keiko Fujimori sobre las conversaciones del chat fujimorista La Botica.

Daniel, manda un mensaje a bancada de prudencia. Chávarry es una persona correcta y le están haciendo cargamontón caviar. Keiko Fujimori a Salaverry.

OK. Daniel Salaverry a Keiko.

Sería bueno que Víctor nos pase la entrevista de Ángel Delgado en Canal N donde tiene una posición neutral y sutilmente respalda a Chávarry. Milagros Salazar a Salaverry.

Listo. Mensaje enviado. Daniel Salaverry a Salazar.

No tengo ningún ánimo de venganza después de recuperar mi libertad, pero basta de odios. Keiko Fujimori.

El antifujimorismo se ha convertido en el motor de las decisiones políticas. Madeleine Osterling.

Martín Vizcarra quiere ser el rey del Perú, no quiere ser el presidente, porque quiere dar un golpe de estado. Es lo mismo que hizo Fujimori en su momento. Martín Vizcarra va camino a la cárcel, entérate, el golpe de estado nunca es bueno, morirás en la cárcel, recapacita, estás gobernando mal y eres golpista. Phillip Butters.

Vivimos la consecuencia de la alianza contra-natura de PPK con el comunismo para cerrarle el paso a la ‘China’. Martha Meier MQ.

Posible detención de Keiko y dirigentes de FP busca dividir a mayoría legislativa de FP para controlar el congreso, sacar a Pedro Chávarry, controlar futura Junta Nacional de Justicia (ex CNM) y apoderarse del TC. ¡Control total! Víctor Andrés Ponce.



Todavía no me queda claro si el presidente es un demócrata y siento al sector empresarial algo calmado, deberían estar más alertas. Luis Galarreta.

Hay un topo en el partido, estamos cerca de saberlo. Keiko Fujimori.

Se habla de corrupción, a mí me gusta hablar del pecado de la mentira, del robo. Pero no es motivo para el odio, es motivo para la conversión. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Juan Luis Cipriani.