Demora de Congreso fue fundamental para fuga de César Hinostroza

La fuga del exjuez César Hinostroza a España ha provocado una ola de críticas contra las autoridades e instituciones responsables de la permanencia del investigado en el país para que responda ante la justicia.

El Congreso de la República es una de las entidades señalas como culpables de la huida del exmagistrado supremo, pues recién ayer envió a la Fiscalía de la Nación, 12 días después, el expediente de acusaciones aprobadas en el pleno.

A través de Twitter, el constitucionalista Luciano López denunció que el retraso del Parlamento para tramitar al Ministerio Público el acervo documentario del Caso Hinostrosa “fue fundamental” para que el investigado evada el proceso en su contra.

3) Ojo, @FiscaliaPeru , #Hinostroza no se quedará en Madrid. Es claro que buscará país que no tenga tratado de extradición con Perú. Algún país del Asia, por ejemplo. Impedimento de salida NO es orden de captura q’ sólo la ordena un Juez. Demora de @congresoperu fue fundamental