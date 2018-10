CNM ratificó a Chávarry pese a saber que sus notas fueron alteradas

Un audio reveló que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) conocía que las notas del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, habían sido alteradas en el sistema de este organismo, pese a ello fue ratificado como fiscal supremo en un debate de tan solo 31 segundos.

El exconsejero Baltazar Morales Parraguez fue quien advirtió que las notas de Pedro Chávarry habían sido alteradas en el sistema informático en el CNM, según se puede escuchar en el audio que publicó El Comercio.

Cabe precisar que, para el proceso de ratificación el CNM seguía una mecánica, por el cual cada consejero era el ponente de una lista de magistrados que a su criterio debían ir a una entrevista personal o ser ratificados de manera directa, esto se realizaba a través de un oficio.

Fue el consejero Julio Gutiérrez Pebe quien anunció que Pedro Chávarry y otros 5 magistrados que conformaban su lista debían ser ratificados de manera directa. La propuesta se estaba dando como aceptada. Sin embargo, Morales Parraguez pidió la palabra y cuestionó el caso del actual fiscal de la Nación.

“Una preguntita nomás. Me han hecho llegar un informe respecto a las calificaciones del señor Pariona Pastrana [juez supremo] y Gonzalo Chávarry. Parece que ha habido un cambio de puntaje, ¿le han informado, doctor? […] ¿podría explicarnos eso?”, precisó.

Pese a la advertencia sobre esta anomalía, Gutiérrez Pebe es consultado sobre la ratificación de Chávarry y este responde “sí” sin mayores problemas. El debate solo duro 31 segundo y ningún otro consejero se opuso.

Transcripción de extracto de debate

— Julio Gutiérrez Pebe (JGP): El magistrado Damián Enrique Rosas Torre […], el doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos […]

— Iván Noguera (IN): ¿De oficio Chávarry?

— JGP: Sí. […]

— Baltazar Morales Parraguez (BMP): Presidente, una preguntita nomás. Me han hecho llegar un informe respecto a las calificaciones del señor Pariona Pastrana y Gonzalo Chávarry. Parece que ha habido un cambio de puntaje, ¿le han informado, doctor?

— IN: Sí, sí.

— BMP: ¿Podría explicarnos eso?

— JGP: No hay problema.

— Interlocutor 1: Que se ratifica.

— JGP: Sí, sí, sí.

— Interlocutor 2: ¿Y el cambio de puntaje?

— Interlocutor 1: No pues, se ratifica por el discurso del ponente.

Exconsejero Julio Gutiérrez Pebe se pronunció sobre este audio y, a través de su abogado, recalcó que Pedro Chávarry “cumplió con todos los requisitos necesarios, calificación razonable de conducta e idoneidad”.

Pedro Chávarry no cumplió con requisitos

El pasado 1º de agosto, La República reveló que Pedro Chávarry –y otros magistrados– no pasó por la entrevista y fue aprobado de oficio por solo seis integrantes del CNM.

El actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, obtuvo un puntaje 69,22 sobre 80 puntos, y con un promedio de 4,32, esta calificación, según establecía la escala de rendimiento, era insuficiente para su ratificación.