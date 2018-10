Junín: Combina anuncia que será oposición de la gestión de Vladimir Cerrón

El Candidato al Gobierno Regional por el movimiento político Caminemos Juntos por Junín, César Combina, se pronunció por las redes sociales, al quedar en segundo lugar según las actas procesadas al 100% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 23.90% de votos a su favor, contra el 36.88% que obtuvo su contendor Vladimir Cerrón, del movimiento Perú Libre.

Luego de ofrecer una breve conferencia de prensa, días atrás, en las instalaciones de su local de campaña, donde señaló que esperaría hasta el conteo del último voto, César Combina se pronunció por sus cuentas de Twitter y Facebook.

Con dos mensajes, Combina agradeció y señaló que será oposición de la gestión, además, resaltó que no se fue y que no se iría a ningún lado.

“Los resultados son parte de un proceso de CAMBIO, Nuestro movimiento se consolida para garantizar la renovación regional ¡140 mil gracias! Defenderemos al 70% que no quiere a la gestión del clan familiar”, se lee en la cuenta de Twitter de César Combina.

Minutos después se pronuncio por su cuenta de Facebook señalando: “Seremos la oposición que defienda al 70% que le dijo NO a Perú Libre. No me he ido, ni me iré a ninguna parte. Mi compromiso está con los miles de ciudadanos que apostaron por iniciar el proceso de CAMBIO, a ustedes me debo y por ustedes trabajaré #Gracias #GenteNueva #Junín”

De esta forma Combina se pronunció ante la diferencia de 75.462 votos que le dejaron como la segunda opción para el Gobierno Regional de Junín.