Facebook: manejaba con total tranquilidad hasta que sucedió un extraño suceso

Una señorita se encontraba manejando su auto con total tranquilidad rumbo al trabajo cuando de pronto fue testigo de un suceso que generó todo tipo de emociones en ella. ¿De qué se trata? Conoce todos los detalles del más reciente video viral de Facebook a continuación.

De acuerdo con el video viral de Facebook, la muchacha manejaba a una velocidad prudente hasta que se tuvo que detener ya que el semáforo estaba en rojo. En ese momento, la cámara de seguridad de su vehículo registró a un peculiar muchacho que corría desesperadamente.

Para la mala suerte del joven, el piso estaba mojado porque había llovido durante toda la madrugada. ¿Qué le pasó? Tal y como se ve en el video viral de Facebook, el muchacho resbaló y sufrió un terrible caída.

"Esto sucedió mientras estaba esperando que el semáforo de luz verde. Me dirigía al trabajo y no pude aguantarme la risa al ver la caída del muchacho, pero luego me preocupé porque fue doloroso", manifestó la señorita en la leyenda del video viral de Facebook.

El video viral generó todo tipo de reacciones en los cibernautas y esto se vio reflejado en la caja de comentarios. "Eso le pasa por apurado. Cuando caminamos por la calle, siempre debemos ir con cuidado", manifestó un usuario de Facebook.

Hasta el momento, el video viral tiene cerca de 2 millones de reproducciones, más de 80 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: